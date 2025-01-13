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  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
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  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
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  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

S5585/35

4.4
| (28) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

SkinIQ Teknolojisiyle

Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

  • SteelPrecision bıçakları

  • Güç Uyum sensörü

  • 360-D Esnek başlıklar

  • Entegre hassas düzeltici

Her harekette daha iyi kesme performansı

Her harekette daha iyi kesme performansı

Bu Philips tıraş makinesindeki kendiliğinden bilenen güçlü ve hassas 45 SteelPrecision bıçağı, dakikada 90.000 kesme işlemi ile her harekette daha fazla kıl keserek** temiz ve rahat bir sonuç sunar.

Sakalları toparlama gücüne sahip tıraş makinesi

Sakalları toparlama gücüne sahip tıraş makinesi

Elektrikli tıraş makinesi, saniyede 125 kez kıl yoğunluğunu okuyan akıllı yüz kılı sensörüne sahiptir. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü otomatik olarak ayarlar.

Yüzünüzün kıvrımlarına mükemmel uyum sağlar

Yüzünüzün kıvrımlarına mükemmel uyum sağlar

Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan bu Philips elektrikli tıraş makinesi, 360° dönebilen ve tamamen esneyebilen başlıklarıyla eksiksiz ve rahat bir tıraş deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

    • SH71

    SH71
    Yedek tıraş başlıkları

    SH71/50
    • Hassas çelik bıçaklar
    • S7000 serisiyle uyumludur
    • S5000 açılı tıraş makinesiyle uyumludur
    • 500 serisiyle uyumludur
    • S5000 yuvarlak şekilli tıraş makinesiyle uyumlu değildir

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

28

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

13/01/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Beğendim.

Daha önce kullanmış olduğum farklı marka makine ye göre gayet güzel cildimde tahriş alerji falan yapmadı yaşamış olduğum tek sıkıntı favori kısmını düzgün alamıyorum. Muhtemelen oda kendimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkürler Philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

shaver series 5000 S5887/10 ıslak ve kuru

memnunum gayet iyi ama temizleme fırçası yok yada ben bulamadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ürün

Ürün güzel ve kaliteli, çok kısa sürede traş tamamlanıyor, şarjı uzun süre dayanıyor, bıçakları çok iyi, tek seferde sinekkaydı traş olabiliyorsunuz. Teşekkürler Philips

Avantajlar

Çok ağır değil, kısa sürede traş olunabilmesi

Dezavantajlar

Şarjı daha uzun süre kullanılabilinir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Philips 3000 Serisine kıyasla test edilmiştir.