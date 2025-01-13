Daha öncede Philips traş makineleri kullandım çok memnun kalmıştım ama bu yeni çıkan s5589/95 Philips traş makinesi inanılmaz güzel traş yapıyor, cildim hassas olduğu için cildimde kızarmalar oluyordu bu s5589/95 ile traş olduğumda cildimde hiç kızarma yanma olmadı yüzünüzde kayarak traş yapıyor. Philips her zaman kalitesini belli ediyor. Teşekkür ediyorum.