  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Shaver series 5000

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S5400/06
    Bu ürün için destek alın
    • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
      -{discount-value}

      Shaver series 5000 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S5400/06
      Bu ürün için destek alın

      Benzer ürünler

      Tümünü gör AquaTouch Tıraş Makineleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Shaver series 5000

        Shaver series 5000

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Toplam:

        Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

        Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar

        • MultiPrecision Bıçak Sistemi
        • 45 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • SmartClick hassas düzeltici
        Yuvarlak profilli başlık, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur

        Yuvarlak profilli başlık, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur

        Kesik veya çizik olmadan yakın tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip MultiPrecision Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

        Bıçaklar hızlı bir tıraş için yukarı kalkarak uzun ve kısa kılları keser

        Bıçaklar hızlı bir tıraş için yukarı kalkarak uzun ve kısa kılları keser

        Hızlı ve yakın bir tıraş deneyimi elde edin. MultiPrecision Bıçak Sistemimiz yalnızca birkaç darbede tüm sakalı kaldırarak keser.

        Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

        Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

        5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici

        Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltmek için idealdir.

        45 dakika kablosuz tıraş

        45 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarj ile 45 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu 15 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.

        1 saat şarj süresi

        1 saat şarj süresi

        Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü lityum iyon pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun süre tıraş olun. 5 dakika hızlı şarj ile bir tıraş işlemi gerçekleştirecek kadar güce sahip olursunuz.

        1 seviyeli pil ve seyahat kilidi Göstergeleri

        1 seviyeli pil ve seyahat kilidi Göstergeleri

        Sezgisel ekran ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 1 seviyeli Pil Gösteresi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi

        Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

        Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

        Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes hareketi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • MultiPrecision Bıçak Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes hareketi
          Yüz hatlarına uyum
          5 yönde esneyen Oynar Başlıklar
          SkinComfort
          • AquaTec Islak ve Kuru
          • SkinProtection Sistemi

        • Aksesuarlar

          SmartClick
          Hassas düzeltici
          Bakım
          Koruyucu kapak

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • 1 seviyeli pil göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Temizleme göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          • Seyahat kilidi göstergesi
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          Kullanmadan önce fişini çekin

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama
          Renk
          Gri - Su Mavisi - Gümüş

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          45 dakika / 15 tıraş
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 1 tıraş için 5 dakikada hızlı şarj
          Maksimum güç tüketimi
          9  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH50 ile değiştirin

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında Almanya'da yapılmıştır
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Özel promosyonlar ve kuponlar

              Ürün lansmanları

              İpuçları ve öneriler

              Bültenimize abone olun

              * Bu alan gereklidir
              *

              *

              Bu ne anlama geliyor?
              *

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              İadeler
              Sipariş Takibi

              By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

              I understand

              Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.