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Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
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Kesik veya çizik olmadan yakın tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip MultiPrecision Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
Hızlı ve yakın bir tıraş deneyimi elde edin. MultiPrecision Bıçak Sistemimiz yalnızca birkaç darbede tüm sakalı kaldırarak keser.
5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.
Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltmek için idealdir.
1 saatlik şarj ile 45 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu 15 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.
Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü lityum iyon pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun süre tıraş olun. 5 dakika hızlı şarj ile bir tıraş işlemi gerçekleştirecek kadar güce sahip olursunuz.
Sezgisel ekran ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 1 seviyeli Pil Gösteresi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi
Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes hareketi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
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