2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MultiPrecision Bıçak Sistemi
45 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
SmartClick hassas düzeltici
Kesik veya çizik olmadan yakın tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip MultiPrecision Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
Hızlı ve yakın bir tıraş deneyimi elde edin. MultiPrecision Bıçak Sistemimiz yalnızca birkaç darbede tüm sakalı kaldırarak keser.
4.1
5 üzerinden
90
İncelemeler
81%
bu ürünü tavsiye ediyor
bdsmcii
02/03/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürünün kullanimi cok güzel
Satin aldigim ürünün kullanimi cok güzel ve ergonomik
Avantajlar
Hem islak hem kuru tras olmak
Dezavantajlar
Dezavantaji pek yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Mis Doğa
25/06/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Doğrulanmış alıcı
Çok memnunum
[Employee of philipsglobal] Ben yıllardır philips traş makinesi kullanıyorum. Bundan bir önceki model de bunun bir benzeriydi. 6 yıl kullandım başlık alma yerine yeni makine almayı tercih ettim. Öncelikle en iyi özelliklerinden birisi, kısa sürede şarj olup da uzun süre kullanılan başka bir marka hatırlamıyorum. Ayrıca bıçakları da cildimi tahriş etmiyor. Ben çok memnunum.
Avantajlar
Fiyatına göre çok iyi
Dezavantajlar
Bazı başka özelliklerinin de olmasını isterdim ancak o özellikler daha pahalı ileri modellerde mevcut.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
hcanli
24/06/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips kullanmaktan çok memnunum.
Ben 23 seneden beri philip ürünlerini kullanıyorum Traş makinam bu üçüncü makina saç kesme makinası ikinci makinam ve diğer bakım makinam hepsi philips benim philips'i tercih etmemin en önemli sebebi kalite ve satış sonrası destek. Yeni almış olduğum Philips AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi S5420/06 kullanımı çok güzel bıcakları çok güzel kesiyor anlatmaya gerek yok kullanmak gerekiyor ben zaten 23 seneden buyana kullanıyorum. Ömrümün yettiği müddetce Philips ürünlerini kullanmaya devam edeceğim. Başarılarınızın devamını dilerim. Sevgi ve Saygılarımla
Avantajlar
Ürünün avantajları o kadar çok ki hangisini yazayım.
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında Almanya'da yapılmıştır