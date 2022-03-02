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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000 S5216/06 Wet and dry electric shaver

S5216/06

4.1
| (90) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.1

5 üzerinden

90

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

02/03/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürünün kullanimi cok güzel

Satin aldigim ürünün kullanimi cok güzel ve ergonomik

Avantajlar

Hem islak hem kuru tras olmak

Dezavantajlar

Dezavantaji pek yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

25/06/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Doğrulanmış alıcı

Çok memnunum

[Employee of philipsglobal] Ben yıllardır philips traş makinesi kullanıyorum. Bundan bir önceki model de bunun bir benzeriydi. 6 yıl kullandım başlık alma yerine yeni makine almayı tercih ettim. Öncelikle en iyi özelliklerinden birisi, kısa sürede şarj olup da uzun süre kullanılan başka bir marka hatırlamıyorum. Ayrıca bıçakları da cildimi tahriş etmiyor. Ben çok memnunum.

Avantajlar

Fiyatına göre çok iyi

Dezavantajlar

Bazı başka özelliklerinin de olmasını isterdim ancak o özellikler daha pahalı ileri modellerde mevcut.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

24/06/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips kullanmaktan çok memnunum.

Ben 23 seneden beri philip ürünlerini kullanıyorum Traş makinam bu üçüncü makina saç kesme makinası ikinci makinam ve diğer bakım makinam hepsi philips benim philips'i tercih etmemin en önemli sebebi kalite ve satış sonrası destek. Yeni almış olduğum Philips AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi S5420/06 kullanımı çok güzel bıcakları çok güzel kesiyor anlatmaya gerek yok kullanmak gerekiyor ben zaten 23 seneden buyana kullanıyorum. Ömrümün yettiği müddetce Philips ürünlerini kullanmaya devam edeceğim. Başarılarınızın devamını dilerim. Sevgi ve Saygılarımla

Avantajlar

Ürünün avantajları o kadar çok ki hangisini yazayım.

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5420/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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