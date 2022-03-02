Philips marka traş makinelerine hep soru işareti ile balıyordum. Başlık yapısı traş olurken özellikle favori bölgesinde sorun çıkartır diye düşünüyordum. Bu sebepten hiç denemedim ve hep braunu tercih ettim. Ama onunda uzamış yani 3-4 günlük sakallardaki performansı iyi değildi. Bu defa bir değişiklik yapıp philips aldım ve uzun sakallarda bile göstermiş olduğu performans 5 yıldızı hakediyor. Şu an neden daha üst serilerden almadım diye kendime kızıyorum.