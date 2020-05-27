2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ComfortCut Bıçak Sistemi
40 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
SmartClick hassas düzeltici
Kesik veya çizik olmadan yakın şekilde tıraş olun. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
4.3
5 üzerinden
43
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
Yunus34
27/05/2020
Türkiye
Mükemmel sinek kaydı tıraş
bir şarjla 5 kez tıraş olabiliyorum. İster ıslak ister kuru
Avantajlar
ek başlıklar
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5070/59 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5070/59 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
mozyildirim
20/12/2019
Türkiye
harika bir ürün
şiddetle öneriyorum. 3 dk da sinek kaydı tras ediyor ki benim sakallarım gür ve serttir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5070/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5070/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
gatakok
05/08/2019
Türkiye
İlk Kullanımdan İtibaren Farkı Hissettiren Tıraş Makinesi
Philips AquaTouch ıslak/kuru tıraş makinesi, ilk kullanım itibariyle yüze belli bir baskı verildiğinde ve oval hareketler yapıldığında, sinek kaydına yakın bir seviyede sakalları alabilmektedir. Günlük kullanım için en ideal makinelerden biridir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5070/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5070/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında Almanya'da yapılmıştır