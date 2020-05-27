Bu ürünü almadan önce çok araştırdım. Değişik sitelerde yorumlarda özellikle favori aparatının işe yaramadığı söyleniyor ben ürünü bugün aldım ve kullandım favori aparatı ile 15 günlük sakallarımı kısallattım ve yüzüme köpük sıkıp traş oldum. Öncelikle favori aparatını sakal çıkış yönünün tersine doğru kullanın, çok rahat favorileri düzelltiğini göreceksiniz ayrıca makineyle ilk traşım olmasına rağmen yüzümü mükemmel aldı sinek kaydı traş oldum boyun altında bir kaç kıl kaldı onlarıda tekrar favori aparatı ile aldım cildim hassastır her jileti kullanamam ancak bu makineyle traştan sonra kesinlikle yanma ve kaşıntı kızarıklık kesinlikle olmadı çok rahat ben çok memnun kaldım almayı düşünenlere kesinlikle bu modeli tavsiye ederim. Philipse teşekkür ederim gerçekten güzel makine çıkarmışlar şunu ekleyeyim bu makineyle traş olurken kullanma klavuzundaki hareketlere uyun yani yüzünüzde düz hat üzerinde ileri geri yapmayın daire çizerek ileri yöne hareket yapın klavuzda tarifi var