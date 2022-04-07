2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ComfortCut Bıçak Sistemi
30 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
SmartClick hassas düzeltici
Kesik veya çizik olmadan yakın şekilde tıraş olun. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
4.4
5 üzerinden
42
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mustibck
07/04/2022
Türkiye
Ön numara beş yıldız
Bir yılı aşkın kullanıyorum. Çok memnunum. Yıllardır boşuna jilet ile rezillik çekmişim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
secarslan
17/05/2021
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Güzel Ürün
İlk defa jilet dışında bir makina kullanıyorum. Ürün sakallarınız çok uzun değilse gayet başarılı traş ediyor. Alışmak için biraz zaman geçmesi gerekiyor. İlk etapta cildiniz tepki verebilir. Traş olurken bazı bölgelerde sakal bırakabilirsiniz. Günlük traş oluyorsanız yaklaşık 2 haftada tüm bunlara alışıp sorunsuz traş olabiliyorsunuz. Tek beğenmediğim yönü favori düzeltme başlığı oldu, ya ben beceremedim ya da hiç bir işe yaramıyor.
Avantajlar
Fiyat, performans
Dezavantajlar
Favori düzeltme başlığı işlevsiz
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
BIOZTAS
03/05/2021
Türkiye
Yaşlı Bakımı İçin Çok İyi
Dedem artık kendisi sakal tıraşı olamıyor. Bu makine sayesinde yattığı yerden bile sakal tıraşı edebiliyoruz. Şarj etme süresi ve kullanım süresi yeterli. Kullanımdan sonra temizleme işlemi de çok basit.
Avantajlar
Kolayca temizlenebiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında Almanya'da yapılmıştır