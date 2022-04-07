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Tüm seriler

  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
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  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
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  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
  • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S5050/06

4.4
| (42) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor
Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar

Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

  • ComfortCut Bıçak Sistemi

  • 30 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

  • SmartClick hassas düzeltici

Yuvarlak köşeli başlıklar cildi korur

Yuvarlak köşeli başlıklar cildi korur

Kesik veya çizik olmadan yakın şekilde tıraş olun. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

42

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

3

07/04/2022

Türkiye

Türkiye

Ön numara beş yıldız

Bir yılı aşkın kullanıyorum. Çok memnunum. Yıllardır boşuna jilet ile rezillik çekmişim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

17/05/2021

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Güzel Ürün

İlk defa jilet dışında bir makina kullanıyorum. Ürün sakallarınız çok uzun değilse gayet başarılı traş ediyor. Alışmak için biraz zaman geçmesi gerekiyor. İlk etapta cildiniz tepki verebilir. Traş olurken bazı bölgelerde sakal bırakabilirsiniz. Günlük traş oluyorsanız yaklaşık 2 haftada tüm bunlara alışıp sorunsuz traş olabiliyorsunuz. Tek beğenmediğim yönü favori düzeltme başlığı oldu, ya ben beceremedim ya da hiç bir işe yaramıyor.

Avantajlar

Fiyat, performans

Dezavantajlar

Favori düzeltme başlığı işlevsiz

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

03/05/2021

Türkiye

Türkiye

Yaşlı Bakımı İçin Çok İyi

Dedem artık kendisi sakal tıraşı olamıyor. Bu makine sayesinde yattığı yerden bile sakal tıraşı edebiliyoruz. Şarj etme süresi ve kullanım süresi yeterli. Kullanımdan sonra temizleme işlemi de çok basit.

Avantajlar

Kolayca temizlenebiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5050/06 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında Almanya'da yapılmıştır