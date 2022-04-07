İlk defa jilet dışında bir makina kullanıyorum. Ürün sakallarınız çok uzun değilse gayet başarılı traş ediyor. Alışmak için biraz zaman geçmesi gerekiyor. İlk etapta cildiniz tepki verebilir. Traş olurken bazı bölgelerde sakal bırakabilirsiniz. Günlük traş oluyorsanız yaklaşık 2 haftada tüm bunlara alışıp sorunsuz traş olabiliyorsunuz. Tek beğenmediğim yönü favori düzeltme başlığı oldu, ya ben beceremedim ya da hiç bir işe yaramıyor.