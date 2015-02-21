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  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş
  • Rahat ve kolay tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Kuru tıraş makinesi

S3120/06

3.7
| (11) İncelemeler
Rahat ve kolay tıraş
Shaver Series 3000, kolay ve rahat tıraş deneyimini daha fazla konfor ve daha uygun fiyatla sunar. 4 Yönde Esneyen Başlıklar ve ComfortCut Bıçak Sistemi, mükemmel bir sonuç almanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Rahat ve pürüzsüz

Rahat ve kolay tıraş

  • ComfortCut Bıçak Sistemi

  • 4 yönde esneyen Oynar Başlıklar

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Kuru ve rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 4 bağımsız hareketli esnek başlıklar, boyun ve çene hattında bile kolay tıraş sunar.

Yıllar boyu değişmeyen maksimum güç

Yıllar boyu değişmeyen maksimum güç

Her şarjla daha uzun süre tıraş olun. Güçlü ve verimli lityum iyon pillerimiz sayesinde tıraş makineniz yıllarca güçlü kalacaktır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

11

İncelemeler

2

21/02/2015

Türkiye

Türkiye

harika

Philips bu işi iyi yapıyor her ürününü tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

12/07/2013

Türkiye

Türkiye

Philips 6000 series Elektrikli tıraş makinesi

Çok kullanışlı, herkese öneririm. Fiyatı çok uygun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

17/04/2013

Türkiye

Türkiye

mükemmel

daha önce neden almamışım dediğim hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri oldu benim için. kullanımı ve temizlemesi çok kolay her erkeğe tavsiye ederim. vazgeçilmezlerimden biri oldu diyebilirim rahatça. alan arkadaşlara şimdiden hayırlı traşlar dilerim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları