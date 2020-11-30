Rahat ve kolay tıraş

Shaver Series 3000, kolay ve rahat tıraş deneyimini daha fazla konfor ve daha uygun fiyatla sunar. 4 Yönde Esneyen Başlıklar ve ComfortCut Bıçak Sistemi, mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Tüm faydaları görün