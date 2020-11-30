Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Shaver series 3000

    Kuru tıraş makinesi

    S3120/06
    Genel Derecelendirme / 5
    • Rahat ve kolay tıraş Rahat ve kolay tıraş Rahat ve kolay tıraş
      -{discount-value}

      Shaver series 3000 Kuru tıraş makinesi

      S3120/06
      Genel Derecelendirme / 5

      Rahat ve kolay tıraş

      Shaver Series 3000, kolay ve rahat tıraş deneyimini daha fazla konfor ve daha uygun fiyatla sunar. 4 Yönde Esneyen Başlıklar ve ComfortCut Bıçak Sistemi, mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Shaver series 3000 Kuru tıraş makinesi

      Rahat ve kolay tıraş

      Shaver Series 3000, kolay ve rahat tıraş deneyimini daha fazla konfor ve daha uygun fiyatla sunar. 4 Yönde Esneyen Başlıklar ve ComfortCut Bıçak Sistemi, mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Rahat ve kolay tıraş

      Shaver Series 3000, kolay ve rahat tıraş deneyimini daha fazla konfor ve daha uygun fiyatla sunar. 4 Yönde Esneyen Başlıklar ve ComfortCut Bıçak Sistemi, mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Shaver series 3000 Kuru tıraş makinesi

      Rahat ve kolay tıraş

      Shaver Series 3000, kolay ve rahat tıraş deneyimini daha fazla konfor ve daha uygun fiyatla sunar. 4 Yönde Esneyen Başlıklar ve ComfortCut Bıçak Sistemi, mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Benzer ürünler

      Tümünü gör seri-tiras-makineleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Kuru tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Rahat ve kolay tıraş

        Rahat ve pürüzsüz

        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        • 4 yönde esneyen Oynar Başlıklar
        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        Kuru ve rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

        Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

        Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

        Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 4 bağımsız hareketli esnek başlıklar, boyun ve çene hattında bile kolay tıraş sunar.

        Yıllar boyu değişmeyen maksimum güç

        Yıllar boyu değişmeyen maksimum güç

        Her şarjla daha uzun süre tıraş olun. Güçlü ve verimli lityum iyon pillerimiz sayesinde tıraş makineniz yıllarca güçlü kalacaktır.

        Sekiz saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        Sekiz saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        Sekiz saatlik şarj ile 45 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz. Bu da yaklaşık 15 tıraş anlamına gelir. Cihazınızı şarja takılıyken de kullanabilirsiniz.

        Kolay temizlenme için tek dokunuşla açılır

        Kolay temizlenme için tek dokunuşla açılır

        Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

        Kablolu ve kablosuz kullanılabilir

        Kablolu ve kablosuz kullanılabilir

        Bu tıraş makinesi şarja takılı veya kablosuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazı şarj ederken tıraş olmak için kabloyu kullanın. Tıraş makinesi şarj edildiğinde kablosuz olarak da tıraş olabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Yüz hatlarına uyum
          4 yönde esneyen Oynar Başlıklar
          Tıraş sistemi
          ComfortCut Bıçak Sistemi

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Koruyucu kapak

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Ekran
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama
          Renk
          Santorini siyahı

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          45 dakika / 15 tıraş
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          9  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi