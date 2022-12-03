2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
S1323/41
ComfortCut bıçakları
3 Yönde Esneyen Başlıklar
Tek dokunuşla açılır
Hassas düzeltici
Bu Philips tıraş makinesiyle temiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Bu elektrikli tıraş makinesinin 27 ComfortCut bıçakları, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş sağlar.
3 yönde hareketli tıraş başlıkları ile kolayca sinekkaydı tıraş olun. Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlamak için hareket eden tıraş başlıkları, basınç yaratmadan cildinizle yumuşak temas sağlar.
Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.
4.0
5 üzerinden
42
İncelemeler
Atitug
03/12/2022
Türkiye
Öneririm
Ürunu bir hafta önce mediamarkt tan indirimdeyken aldım.Bir haftadır kullanıyorum.Çok pratik ve kullanışlı Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
13/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Başarılı
Bugüne kadar jilete boşa para harcamışım, sinek kaydı traşı severim, uzun süre Braun kullandım, bence Braundan daha iyi tıraş yapıyor, ancak hani jiletle tam sıfır sinek kaydı yaparsinizda yüzünüz kaymak gibi tertemiz olur ya, bu makinada bunu yapamadım, traşı olduktan sonra elimi yüzüme sürdüğüm zaman halen sakal geliyor ancak makine bunları alamıyor, ki zaten bir iki gun sonra sakallarin uzamasindan da anliyorsunuz. Çünkü orantısız uzunlukta çıkıyor sakallar. Islak tras kisminda ise gerçekten mükemmel bir özellik, yazin malum sıcaktan terliyorsunuz ancak ne kapma ne ısırma, sanki kuru cildi tras ediyor, temizliğide efsane, suyun altina tutun yikayin bitti gitti. Bir full sarj ile 2 defa kesin , 3.üde de zorlanarak yine yapıyor, her aksam keyifle traşımi oluyorum
Avantajlar
Rahatlik
Dezavantajlar
Herhangi bir dez avantajini gormedim
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
SagopaKajmer
21/01/2022
Türkiye
Ürün oldukça başarılı.
Çok memnun kaldım, üstelik fiyatıda oldukça uygun. Kaliteli ve işini gayet iyi yapıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır