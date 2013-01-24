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Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün
Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip Kendiliğinden Bilenen Bıçak sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 3 bağımsız hareketli esnek başlıklar; boyun ve çene çizgisi gibi en zorlu bölgelerde bile temiz bir tıraş için cilde yakın temas sağlar.
Hassas düzeltici ile imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.
On saatlik şarj ile 45 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu da 15 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.
Tıraş makinesinin başlığını çıkarın ve musluğun altında yıkayın
Ergonomik tasarımlı bu kol sayesinde kolay tutuş ve rahat tıraş.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Tıraş Performansı
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