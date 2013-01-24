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    AquaTouch

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S1070/04
    Genel Derecelendirme / 5
    • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
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      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S1070/04
      Genel Derecelendirme / 5

      Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 289,99 TL
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      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 289,99 TL
      Benzer ürünler bul

      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

      Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz Tüm faydaları görün

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

        Çizik ve kesiklere karşı koruma sağlayan tasarım

        • Cilt koruma sistemi
        • Kendiliğinden bilenen bıçaklar
        • 3 yönde esneyen Oynar Başlıklar
        • Hassas düzeltici
        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

        Güvenilir ve temiz bir tıraş için kendiliğinden bilenen hassas bıçaklar

        Güvenilir ve temiz bir tıraş için kendiliğinden bilenen hassas bıçaklar

        İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip Kendiliğinden Bilenen Bıçak sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

        Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 3 yönde esnek başlıklar

        Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 3 yönde esnek başlıklar

        Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 3 bağımsız hareketli esnek başlıklar; boyun ve çene çizgisi gibi en zorlu bölgelerde bile temiz bir tıraş için cilde yakın temas sağlar.

        Favorileri ve bıyığı düzeltmek için ideal

        Favorileri ve bıyığı düzeltmek için ideal

        Hassas düzeltici ile imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        On saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        On saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        On saatlik şarj ile 45 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu da 15 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.

        Suya %100 dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında yıkanabilir

        Suya %100 dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında yıkanabilir

        Tıraş makinesinin başlığını çıkarın ve musluğun altında yıkayın

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Ergonomik tasarımlı bu kol sayesinde kolay tutuş ve rahat tıraş.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • Kendiliğinden bilenen bıçaklar
          • CloseCut Bıçak Sistemi
          Yüz hatlarına uyum
          3 yönde esneyen Oynar Başlıklar

        • Güç

          Çalışma süresi
          45 dakika / 15 tıraş
          Şarj
          10 saat tam şarj
          Pil Tipi
          NiMH
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          2  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Ekran
          Şarj göstergesi
          Çalışma
          • Kablosuz kullanım
          • Kullanmadan önce fişini çekin

        • Tasarım

          Renk
          Deniz yeşili metalik ve Siyah
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Koruyucu kapak
          Hassas düzeltici dahildir
          Evet

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            • Tüketicilerin %90'ı kıl çekme deneyimlememiştir. Çin'de 2016'da test edilmiştir
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