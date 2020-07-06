2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
S1070/04
Cilt koruma sistemi
Kendiliğinden bilenen bıçaklar
3 yönde esneyen Oynar Başlıklar
Hassas düzeltici
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip Kendiliğinden Bilenen Bıçak sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 3 bağımsız hareketli esnek başlıklar; boyun ve çene çizgisi gibi en zorlu bölgelerde bile temiz bir tıraş için cilde yakın temas sağlar.
3.7
5 üzerinden
102
İncelemeler
dub3
06/07/2020
Türkiye
Efsane
Kesinlikle en iyi traş makinesi Philips Aquatouch.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
İzmirli64
13/03/2019
Türkiye
Çok kullanışlı bir ürün
Traş bıçağı tahriş ediyorsa bu ürün tam size göre kolay ve hızlı şekilde cildinize zarar vermeden bununla traş olabilirsiniz ayrıca kablosuz şarjlı olmasıda yanınızda taşıyarak kullanıma olanak sağlıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
efe40
18/11/2018
Türkiye
Süper
Eskiyen aquatouch makinemin yerine aldım. Her zaman foil yerine döner başlık daha kullanışlı. Eskiyen makine için başlık değiştirme fiyatına piller dahil komple makineyi değiştiriyorsunuz. Ürün kullanışlı ve yapması gereken işi yapıyor. Daha fazla para vermeye gerek yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Tüketicilerin %90'ı kıl çekme deneyimlememiştir. Çin'de 2016'da test edilmiştir