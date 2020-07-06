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  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
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  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
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  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
  • Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

Üretimden kaldırıldı

AquaTouchIslak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S1030/04

3.7
| (102) İncelemeler
Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş
Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz
Tüm avantajları görüntüleyin

Çizik ve kesiklere karşı koruma sağlayan tasarım

Islak veya kuru, cildi koruyan tıraş

  • Cilt koruma sistemi

  • Kendiliğinden bilenen bıçaklar

  • 3 yönde esneyen Oynar Başlıklar

AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

Güvenilir ve temiz bir tıraş için kendiliğinden bilenen hassas bıçaklar

Güvenilir ve temiz bir tıraş için kendiliğinden bilenen hassas bıçaklar

İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip Kendiliğinden Bilenen Bıçak sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 3 yönde esnek başlıklar

Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 3 yönde esnek başlıklar

Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 3 bağımsız hareketli esnek başlıklar; boyun ve çene çizgisi gibi en zorlu bölgelerde bile temiz bir tıraş için cilde yakın temas sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

102

İncelemeler

06/07/2020

Türkiye

Türkiye

Efsane

Kesinlikle en iyi traş makinesi Philips Aquatouch.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

13/03/2019

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir ürün

Traş bıçağı tahriş ediyorsa bu ürün tam size göre kolay ve hızlı şekilde cildinize zarar vermeden bununla traş olabilirsiniz ayrıca kablosuz şarjlı olmasıda yanınızda taşıyarak kullanıma olanak sağlıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

18/11/2018

Türkiye

Türkiye

Süper

Eskiyen aquatouch makinemin yerine aldım. Her zaman foil yerine döner başlık daha kullanışlı. Eskiyen makine için başlık değiştirme fiyatına piller dahil komple makineyi değiştiriyorsunuz. Ürün kullanışlı ve yapması gereken işi yapıyor. Daha fazla para vermeye gerek yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Tüketicilerin %90'ı kıl çekme deneyimlememiştir. Çin'de 2016'da test edilmiştir