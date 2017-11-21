2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1151/16
DualPrecision ve GyroFlex2D
45 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas Düzeltici ve Çanta
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
3.8
5 üzerinden
18
İncelemeler
Gökhantek
21/11/2017
Türkiye
Mükemmel Ürün
Ben klasik tıraşı tercih edenlerdendim bunun başlıca sebebi lise de kullandığım uyduruk tıraş makinesiydi. Bu ürünü aldığım ilk günler alışma süreci yaşadım fakat sonuç mükemmel. Çok kaliteli bir makina herkese tavsiye ederim. Ayrıca Philips in yapmış olduğu ürün kaydettiğimiz de verilen +1 yıl garanti de işin kaymağı oldu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
mehmetmile
16/04/2015
Türkiye
GÜZEL TASARIM
ÜRÜN ÇOK GÜZEL TASARLANMIŞ. PERFORMANS DAHA DA GELİŞTİRİLEBİLİR
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
zul9901496
27/12/2014
Türkiye
KALİTE FARKI
Kullandığım tüm Philips ürünleri gibi bu üründen de çok memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır