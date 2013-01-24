Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün