Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Bıçaklarınız her yıl, Everest dağının zirvesine 10 kez çıkmış kadar yol kat eder! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile keskinliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını korumak için başlıkları 2 yılda bir değiştirin.