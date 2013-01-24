Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız her yıl, Everest dağının zirvesine 10 kez çıkmış kadar yol kat eder! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile keskinliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını korumak için başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız her yıl, Everest dağının zirvesine 10 kez çıkmış kadar yol kat eder! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile keskinliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını korumak için başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız her yıl, Everest dağının zirvesine 10 kez çıkmış kadar yol kat eder! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile keskinliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını korumak için başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız her yıl, Everest dağının zirvesine 10 kez çıkmış kadar yol kat eder! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile keskinliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını korumak için başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Tıraş ünitesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.
Tıraş ünitesinde her yöne dönen üç bağımsız oynar başlık. Bu mükemmel kombinasyon, en sorunlu boyun bölgesi sakallarını bile yakalamak için kıvrımlı yüzeylerde cihazın teninize en iyi şekilde temas etmesini sağlar.
Tıraş sistemi
Tıraş ünitesi