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  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Üretimden kaldırıldı

Tıraş ünitesi

RQ10/40

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız her yıl, Everest dağının zirvesine 10 kez çıkmış kadar yol kat eder! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile keskinliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını korumak için başlıkları 2 yılda bir değiştirin.
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En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • Üretimden kaldırılmıştır

  • Alternatif olarak SH70 satın alınabilir

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları