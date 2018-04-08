2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
2 aparat ve 1 tarak
kablosuz, tamamı yıkanabilir
cilt dostu bıçaklar
60 dk. kablosuz kullanım/10 saat şarj
Taraksız tam boyutlu düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.
İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
4.1
5 üzerinden
69
İncelemeler
82%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ayhanya
08/04/2018
Türkiye
Super makine
Pil dolum suresi cok kisa ve bir dolumla bir ay a kadar kullanim sagliyor bıcaklari cok iyi kesiyor ve sakal uzunluk ayari ile harika sakal sekilleri yapabiliyorsun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır
NaKaH
21/02/2018
Türkiye
Sakal tıraşında vazgeçilmez
5 yıldır ilk günkü gibi kullanışlı. Sert sakallı kullanıcılar için yardımcı. sakal tıraşını zevkli hale getiriyor. 5 yıldır ne şarjında ne tıraş kalitesinde en ufak bir deforme olmadı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır
NaKaH
19/02/2018
Türkiye
5 yıldır Kullanıyorum
yaklaşık 5 yıldır ilk günkü gibi kullanıyorum. philips kalitesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır