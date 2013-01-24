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Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve favori stilleri deneyin. 3 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve favori stilleri deneyin. 3 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün
Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve favori stilleri deneyin. 3 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve favori stilleri deneyin. 3 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün
Sakal ve detaylar için 3'ü 1 arada hassas düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Taraksız tam boyutlu düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.
İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli bir temas sağlar.
Yeni bıçaklarımız önceki modellere kıyasla sürtünmeyi azaltarak size %70'e kadar daha fazla çalışma süresi sunar.
Uzun ömürlü performans için bıçakları ve tarakları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterli.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.
İstediğiniz görünümü yaratın
Kolay kullanım
Tasarım
Güç
Servis
CP9329/01
CP9327/01
CP9326/01
CP0796/01
CP9323/01
CP0262/01