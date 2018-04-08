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  • Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
  • Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
  • Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
  • Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
  • Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
  • Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 3000Sakal ve detaylar için 3'ü 1 arada hassas düzeltici

QG3320/15

4.1
| (69) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor
Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici
Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve favori stilleri deneyin. 3 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Çok amaçlı kullanım için 3'ü 1 arada su geçirmez düzeltici

Sakal için hepsi bir arada hassas düzeltici

  • 2 aparat ve 1 tarak

  • kablosuz, tamamı yıkanabilir

  • cilt dostu bıçaklar

  • 60 dk. kablosuz kullanım/10 saat şarj

Yüzünüze, boynunuza ve favorilerinize ufak rötuşlar yaparak görünüşünüzü tamamlayın

Taraksız tam boyutlu düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.

Eşit bir sakal veya kirli sakal için ayarlanabilir 18 uzunluk (1-18 mm) seçeneği

İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.

Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen tüylerden nazik bir şekilde kurtulun

Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

69

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

08/04/2018

Türkiye

Türkiye

Super makine

Pil dolum suresi cok kisa ve bir dolumla bir ay a kadar kullanim sagliyor bıcaklari cok iyi kesiyor ve sakal uzunluk ayari ile harika sakal sekilleri yapabiliyorsun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır

21/02/2018

Türkiye

Türkiye

Sakal tıraşında vazgeçilmez

5 yıldır ilk günkü gibi kullanışlı. Sert sakallı kullanıcılar için yardımcı. sakal tıraşını zevkli hale getiriyor. 5 yıldır ne şarjında ne tıraş kalitesinde en ufak bir deforme olmadı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır

19/02/2018

Türkiye

Türkiye

5 yıldır Kullanıyorum

yaklaşık 5 yıldır ilk günkü gibi kullanıyorum. philips kalitesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer için yapılmıştır

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