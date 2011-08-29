TripleTrack
Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
TripleTrack
Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
TripleTrack
Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
TripleTrack
Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
kuru tıraş makinesi
Toplam:
21 tıraş için 60+ dakika kablosuz güç. 1 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır
Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar
Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
Elektrikli tıraş makinesinin DualPrecision tıraş başlıklarında normal sakallar için yuvalar ve en kısa sakalları bile tıraş eden delikler bulunur
QuickRinse sistemli tümüyle yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi daha kısa sürede temizlenir
Tıraş makinesi, hızlı tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.
Hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için % 50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlayan üçlü tıraş başlıkları
Tıraş makinesi, favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için tam genişlikte hassas düzelticiye sahip
Tümüyle yıkayarak, yağlayarak, kurutarak ve şarj ederek, her gün üstün bir tıraş için tıraş makinesini yeniler
Tasarım
Aksesuarlar
Servis
Kullanım kolaylığı
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Servis
Tasarım
Güç
Kullanım kolaylığı
Güç
Güç