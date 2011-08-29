2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PT920/21
TripleTrack bıçaklar
Döner başlıklar
21 tıraş için 60+ dakika kablosuz güç. 1 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır
Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar
Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
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