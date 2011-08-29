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    Shaver series 5000

    kuru tıraş makinesi

    PT920/21
    Genel Derecelendirme / 5
    • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
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      Shaver series 5000 kuru tıraş makinesi

      PT920/21
      Genel Derecelendirme / 5

      TripleTrack

      Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Shaver series 5000 kuru tıraş makinesi

      TripleTrack

      Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      TripleTrack

      Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Shaver series 5000 kuru tıraş makinesi

      TripleTrack

      Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 5000

        Shaver series 5000

        kuru tıraş makinesi

        Toplam:

        TripleTrack

        Her harekette %50 daha fazla tıraş

        • TripleTrack bıçaklar
        • Döner başlıklar
        60+ dakika kablosuz tıraş, 1 saatte şarj olma

        60+ dakika kablosuz tıraş, 1 saatte şarj olma

        21 tıraş için 60+ dakika kablosuz güç. 1 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır

        Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

        Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

        Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar

        Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

        Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

        Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        DualPrecision kesme sistemi en kısa kılları bile keser

        DualPrecision kesme sistemi en kısa kılları bile keser

        Elektrikli tıraş makinesinin DualPrecision tıraş başlıklarında normal sakallar için yuvalar ve en kısa sakalları bile tıraş eden delikler bulunur

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli tümüyle yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi daha kısa sürede temizlenir

        SmartPivot, ciltle temasın sürekli olmasını sağlar

        SmartPivot, ciltle temasın sürekli olmasını sağlar

        Tıraş makinesi, hızlı tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.

        TripleTrack başlıklar, %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

        TripleTrack başlıklar, %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

        Hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için % 50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlayan üçlü tıraş başlıkları

        Favoriler ve bıyık için mükemmel hassas düzeltici

        Favoriler ve bıyık için mükemmel hassas düzeltici

        Tıraş makinesi, favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için tam genişlikte hassas düzelticiye sahip

        Jet Clean sistemi, tıraş makinenizi temizler, şarj eder ve yeniler

        Jet Clean sistemi, tıraş makinenizi temizler, şarj eder ve yeniler

        Tümüyle yıkayarak, yağlayarak, kurutarak ve şarj ederek, her gün üstün bir tıraş için tıraş makinesini yeniler

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Gri antrasit

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
          Kese
          Yumuşak çanta

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          • Tümüyle yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi
          • Kolayca yıkanabilir kıl toplama haznesi
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Kablosuz ve Kablolu çalışma
          • 1 tıraş için 3 dakikada hızlı şarj
          Tıraş süresi
          60+ dakika
          Şarj süresi
          1 saat
          Jet Clean
          Jet Clean ünitesi içerir

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • TripleTrack kesme sistemi
          • DualPrecision Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
          Yüz hatlarına uyum
          • SmartPivot
          • Yüz kıvrımlarına dinamik uyum
          Şekillendirme
          Entegre hassas düzeltici

        • Aksesuarlar

          Jet Clean
          Jet Clean

        • Servis

          Yedek başlık
          İki yılda bir HQ9 ile değiştirin

        • Tasarım

          Gövde
          • Kolay tutuş
          • Tırtıklı lastik tutma yeri
          Kaplama
          • Ön Kısım (lake)
          • Fırçalanmış krom deko halka
          • Yansıtmalı siyah ekran paneli

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • 2 LED gösterge
          • Şarj göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Pil dolu göstergesi
          • Hızlı şarj göstergesi

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Maksimum güç tüketimi
          5.4 W

        • Güç

          Bekleme gücü
          &lt; 0,25 W

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