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  • TripleTrack
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  • TripleTrack

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000kuru tıraş makinesi

PT920/21

TripleTrack
Bu Philips PowerTouch pro tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Triple Track tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

Her harekette %50 daha fazla tıraş

TripleTrack

  • TripleTrack bıçaklar

  • Döner başlıklar

60+ dakika kablosuz tıraş, 1 saatte şarj olma

60+ dakika kablosuz tıraş, 1 saatte şarj olma

21 tıraş için 60+ dakika kablosuz güç. 1 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır

Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar

Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları