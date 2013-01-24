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    Shaver series 3000

    kuru tıraş makinesi

    PT730/16
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi
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      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      PT730/16
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,90 TL

      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,90 TL

      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        kuru tıraş makinesi

        Toplam:

        Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi

        • DualPrecision bıçaklar
        • Esnek başlıklar
        40+ dakika kablosuz tıraş, 8 saatte şarj olma

        40+ dakika kablosuz tıraş, 8 saatte şarj olma

        14 tıraş için 40+ dakika kablosuz güç. 8 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır

        Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

        Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

        Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar

        Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

        Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

        Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        DualPrecision kesme sistemi en kısa kılları bile keser

        DualPrecision kesme sistemi en kısa kılları bile keser

        Elektrikli tıraş makinesinin DualPrecision tıraş başlıklarında normal sakallar için yuvalar ve en kısa sakalları bile tıraş eden delikler bulunur

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli tümüyle yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi daha kısa sürede temizlenir

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          • DualPrecision Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          Yüz kıvrımlarına dinamik uyum

        • Kullanım kolaylığı

          Tıraş süresi
          40+ dakika
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Kablosuz ve Kablolu çalışma
          • 1 tıraş için 3 dakikada hızlı şarj
          Şarj süresi
          8 saat
          Ekran
          • 1 LED gösterge
          • Şarj göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Pil dolu göstergesi
          • Hızlı şarj göstergesi
          Temizleme
          • Tümüyle yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi
          • Kolayca yıkanabilir kıl toplama haznesi

        • Tasarım

          Kullanım
          • Kolay tutuş
          • Lastik tutma yeri
          Kaplama
          • Çok parlak plastik ön kısım
          • Lake deko halka
          Renk
          Siyah ve Gümüş

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Ion
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Bekleme gücü
          < 0,2  W
          Maks. güç tüketimi
          5,4  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          İki yılda bir HQ8 ile değiştirin

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