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Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha pürüzsüz ve temiz bir tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve DualPrecision tıraş performansıyla, tıraş makinesi sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
kuru tıraş makinesi
Toplam:
14 tıraş için 40+ dakika kablosuz güç. 8 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır
Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar
Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
Elektrikli tıraş makinesinin DualPrecision tıraş başlıklarında normal sakallar için yuvalar ve en kısa sakalları bile tıraş eden delikler bulunur
QuickRinse sistemli tümüyle yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi daha kısa sürede temizlenir
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