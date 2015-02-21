2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PT730/16
DualPrecision bıçaklar
Esnek başlıklar
14 tıraş için 40+ dakika kablosuz güç. 8 saatte tam olarak şarj olur, siz hazır olduğunuzda o da her zaman hazırdır
Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar
Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
3.7
5 üzerinden
11
İncelemeler
mgnlann
21/02/2015
Türkiye
harika
Philips bu işi iyi yapıyor her ürününü tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
fikret53
12/07/2013
Türkiye
Philips 6000 series Elektrikli tıraş makinesi
Çok kullanışlı, herkese öneririm. Fiyatı çok uygun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
memati
17/04/2013
Türkiye
mükemmel
daha önce neden almamışım dediğim hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri oldu benim için. kullanımı ve temizlemesi çok kolay her erkeğe tavsiye ederim. vazgeçilmezlerimden biri oldu diyebilirim rahatça. alan arkadaşlara şimdiden hayırlı traşlar dilerim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır