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  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
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  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
  • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000kuru tıraş makinesi

PT710/16

3.7
| (11) İncelemeler
Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

  • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

  • Esnek başlıklar

Sürekli güç için kablolu çalışma

Sürekli güç için kablolu çalışma

Her zaman emin olabileceğiniz güvenilir bir tıraş için kablolu çalışma

Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar

Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

11

İncelemeler

2

21/02/2015

Türkiye

Türkiye

harika

Philips bu işi iyi yapıyor her ürününü tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

12/07/2013

Türkiye

Türkiye

Philips 6000 series Elektrikli tıraş makinesi

Çok kullanışlı, herkese öneririm. Fiyatı çok uygun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

17/04/2013

Türkiye

Türkiye

mükemmel

daha önce neden almamışım dediğim hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri oldu benim için. kullanımı ve temizlemesi çok kolay her erkeğe tavsiye ederim. vazgeçilmezlerimden biri oldu diyebilirim rahatça. alan arkadaşlara şimdiden hayırlı traşlar dilerim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları