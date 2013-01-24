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Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün
kuru tıraş makinesi
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Her zaman emin olabileceğiniz güvenilir bir tıraş için kablolu çalışma
Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar
Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
QuickRinse sistemli tümüyle yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi daha kısa sürede temizlenir
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