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    Shaver series 3000

    kuru tıraş makinesi

    PT710/16
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi
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      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      PT710/16
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 159,90 TL

      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 159,90 TL

      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

      Yeni Philips PowerTouch elektrikli tıraş makinesi sabahlarınıza güç katıyor. Şimdi daha fazla dakika, tam yıkanabilirlik ve kanıtlanmış Süper Kaldır ve Kes tıraş performansıyla, PowerTouch sabah rutininizi hızla tamamlamaya daima hazır olmanızı sağlıyor. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        kuru tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Gerçek bir pürüzsüz tıraş deneyimi

        • Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
        • Esnek başlıklar
        Sürekli güç için kablolu çalışma

        Sürekli güç için kablolu çalışma

        Her zaman emin olabileceğiniz güvenilir bir tıraş için kablolu çalışma

        Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

        Rahat ve pürüzsüz tıraş için Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi

        Elektrikli tıraş makinemizde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırıp keserek cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş sunar

        Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

        Yüz kıvrımlarına dinamik uyum, yüz ve boyundaki kıvrımlarda rahatlık sağlar

        Tıraş makinesi, yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi

        QuickRinse sistemli tümüyle yıkanabilir elektrikli tıraş makinesi daha kısa sürede temizlenir

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          Süper Kaldır ve Kes Teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          Yüz kıvrımlarına dinamik uyum

        • Kullanım kolaylığı

          Tıraş süresi
          Kablolu çalışma
          Temizleme
          • Tümüyle yıkanabilir başlıklı tıraş makinesi
          • Kolayca yıkanabilir kıl toplama haznesi

        • Tasarım

          Kullanım
          Kolay tutuş
          Kaplama
          Çok parlak plastik ön kısım
          Renk
          Aral mavisi

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Bekleme gücü
          < 0,2  W
          Maks. güç tüketimi
          5,4  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          İki yılda bir HQ8 ile değiştirin

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