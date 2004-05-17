Sportif müzik çalar PSA110/00
Sportif müzik çalar PSA110/00
Sporcular için Yenilik
Dijital Radyo. Analog Egzersizler. En sevdiğiniz radyo kanalını muhteşem dijital stereo ses kalitesiyle dinleyin. FM sporcu içgüdüleriyle ve teknolojik yeniliklerle tasarlanmıştır.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sporcular için Yenilik
Dijital Radyo. Analog Egzersizler. En sevdiğiniz radyo kanalını muhteşem dijital stereo ses kalitesiyle dinleyin. FM sporcu içgüdüleriyle ve teknolojik yeniliklerle tasarlanmıştır.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Sporcular için Yenilik Dijital FM tuner
10 istasyon hafızalı dijital FM tuner
Tüm özellikleri göster Daha az özellik göster
Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Ses
Frekans tepkisi
20 - 20 000
Hz Çıkış gücü (RMS)
2 - 4mW Sinyal gürültü oranı
>80 Ses Seviyesi Kontrolü
Ses Seviyesini açma/kısma
Bağlantı
Line out (hat çıkışı)
3,5
mm Kulaklık
3,5 mm
Tuner/Alım/İletim
Frekans aralığı
87,5 - 108
MHz Radyo Bantları
FM Stereo İstasyon hafızaları
10
Güç
Otomatik Kapatma
SmartSave Pil tipi Pil voltajı
1.5
volt Pil sayısı
1 Pilin çalıştırma süresi
10
saat
Aksesuarlar
Kulaklıklar
SBC HJ020/77S Kol bandı
AY4208
Boyutlar
Ana karton miktarı
3 Ambalaj Derinliği
192
mm Ürün derinliği
23,8
mm Ambalaj Yüksekliği
95
mm Ambalaj türü
D-box Ambalaj Genişliği
192
mm Ürün genişliği
70,5
mm Ürün yüksekliği
23,8
mm Ürün ağırlığı
0,060
kg
Görüntü/Ekran
Tip
LCD Göstergeler
Pil durumu
frekans
kilit
istasyon hafızası
Tüm özellikleri görmek Daha az özellikleri görün
Teknik Özellikler – Tümünü Göster Teknik Özellikler – Gizle
En son görüntülenen ürünler
Ürün ekle
Ürün ekle
Ürün ekle
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.