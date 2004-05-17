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    Sportif müzik çalar

    PSA110/00
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    • Sporcular için Yenilik Sporcular için Yenilik Sporcular için Yenilik
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      Sportif müzik çalar

      PSA110/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sporcular için Yenilik

      Dijital Radyo. Analog Egzersizler. En sevdiğiniz radyo kanalını muhteşem dijital stereo ses kalitesiyle dinleyin. FM sporcu içgüdüleriyle ve teknolojik yeniliklerle tasarlanmıştır.

      Bu ürün satışta değil

      Sportif müzik çalar

      Sporcular için Yenilik

      Dijital Radyo. Analog Egzersizler. En sevdiğiniz radyo kanalını muhteşem dijital stereo ses kalitesiyle dinleyin. FM sporcu içgüdüleriyle ve teknolojik yeniliklerle tasarlanmıştır.

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        Sportif müzik çalar

        Sportif müzik çalar

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        Sporcular için Yenilik

        Dijital FM tuner

        10 istasyon hafızalı dijital FM tuner

        10 istasyon hafızalı dijital FM tuner

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Çıkış gücü (RMS)
          2 - 4mW
          Sinyal gürültü oranı
          >80
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Bağlantı

          Line out (hat çıkışı)
          3,5  mm
          Kulaklık
          3,5 mm

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Radyo Bantları
          FM Stereo
          İstasyon hafızaları
          10

        • Güç

          Otomatik Kapatma
          SmartSave
          Pil tipi
          • AAA
          • LR03
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Pil sayısı
          1
          Pilin çalıştırma süresi
          10  saat

        • Aksesuarlar

          Kulaklıklar
          SBC HJ020/77S
          Kol bandı
          AY4208

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          3
          Ambalaj Derinliği
          192  mm
          Ürün derinliği
          23,8  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          95  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Genişliği
          192  mm
          Ürün genişliği
          70,5  mm
          Ürün yüksekliği
          23,8  mm
          Ürün ağırlığı
          0,060  kg

        • Görüntü/Ekran

          Tip
          LCD
          Göstergeler
          • Pil durumu
          • frekans
          • kilit
          • istasyon hafızası

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