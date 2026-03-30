2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PRO6105BK/00
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
entegre mikrofon
Siyah
Kulak İçi
Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.
Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.
Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.
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