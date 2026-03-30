Son derece net

Çalma listelerinden podcast'lere ve aramalara kadar, bu kablolu kulak içi kulaklıklar, net sese ihtiyacınız olduğunda yanınızda. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz.