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Son derece net
Çalma listelerinden podcast'lere ve aramalara kadar, bu kablolu kulak içi kulaklıklar, net sese ihtiyacınız olduğunda yanınızda. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece net
Çalma listelerinden podcast'lere ve aramalara kadar, bu kablolu kulak içi kulaklıklar, net sese ihtiyacınız olduğunda yanınızda. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Son derece net
Çalma listelerinden podcast'lere ve aramalara kadar, bu kablolu kulak içi kulaklıklar, net sese ihtiyacınız olduğunda yanınızda. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece net
Çalma listelerinden podcast'lere ve aramalara kadar, bu kablolu kulak içi kulaklıklar, net sese ihtiyacınız olduğunda yanınızda. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.
Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.
Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.
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