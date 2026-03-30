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Üretimden kaldırıldı

6000 seriesKulak içi mikrofonlu kulaklık

PRO6105BK/00

Son derece net
Çalma listelerinden podcast'lere ve aramalara kadar, bu kablolu kulak içi kulaklıklar, net sese ihtiyacınız olduğunda yanınızda. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz.
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Son derece net

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • entegre mikrofon

  • Siyah

  • Kulak İçi

Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.

Yüksek Çözünürlüklü Ses. Daha fazlasını duyun

Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.

3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu. Rahat uyum

Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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