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- Uzaktan kumanda
- Seyahat çantası
- AV kablosu
- Adaptör
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Yolda DVD ve dijital videonun keyfini çıkarın
PET810 kompakt mobil eğlence arkadaşınızdır! 20,3 cm (8") TFT LCD ekranda DVD'nin keyfini çıkarın. MPEG4'le multimedya kolaylığının, dijital medya formatıyla DivX'in tadını yaşayın. Şarj edilebilir pil ve araç adaptörü, yolda da güç sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda DVD ve dijital videonun keyfini çıkarın
PET810 kompakt mobil eğlence arkadaşınızdır! 20,3 cm (8") TFT LCD ekranda DVD'nin keyfini çıkarın. MPEG4'le multimedya kolaylığının, dijital medya formatıyla DivX'in tadını yaşayın. Şarj edilebilir pil ve araç adaptörü, yolda da güç sağlar.
Yolda DVD ve dijital videonun keyfini çıkarın
PET810 kompakt mobil eğlence arkadaşınızdır! 20,3 cm (8") TFT LCD ekranda DVD'nin keyfini çıkarın. MPEG4'le multimedya kolaylığının, dijital medya formatıyla DivX'in tadını yaşayın. Şarj edilebilir pil ve araç adaptörü, yolda da güç sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda DVD ve dijital videonun keyfini çıkarın
PET810 kompakt mobil eğlence arkadaşınızdır! 20,3 cm (8") TFT LCD ekranda DVD'nin keyfini çıkarın. MPEG4'le multimedya kolaylığının, dijital medya formatıyla DivX'in tadını yaşayın. Şarj edilebilir pil ve araç adaptörü, yolda da güç sağlar.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.
DivX desteğiyle, DivX'le şifrelendirilmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan bir MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX CD'leri seçiminize göre DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.
MPEG4, görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden MPEG2 standardına göre yedi ila 10 kat daha küçük boyutlarda görüntü kaydetmenize olanak sağlayan bir sıkıştırma standardıdır. MPEG4 medya CD-Rom'a, hafıza kartına ya da DVD diske kaydedilebilir ve seçiminize göre DVD oynatıcıda, DVD kaydedicide ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.
Rahatlık ve koruma için seyahat çantası dahildir
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar