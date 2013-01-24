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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET1000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın
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      DVD Video

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET1000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın

      Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın

      Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.

      DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın

      Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın

      Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın

        yüksek çözünürlüklü 25,9 cm (10,2") LCD ekranlı

        Mükemmel görüntü için yüksek çözünürlüklü 10,2 inç TFT LCD ekran

        Mükemmel görüntü için yüksek çözünürlüklü 10,2 inç TFT LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        DVD, DVD+R ve DVD+RW oynatın

        DVD, DVD+R ve DVD+RW oynatın

        Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.

        Eğlenceyi paylaşmak için çiftli kulaklık jakları

        Eğlenceyi paylaşmak için çiftli kulaklık jakları

        Yüksek oranda sıkıştırılmış görüntü için DivX oynatma

        DivX desteğiyle, DivX'le şifrelendirilmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan bir MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX CD'leri seçiminize göre DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

        MPEG4 çalma yüksek kalitede sıkıştırılmış görüntü sağlar

        MPEG4, görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden MPEG2 standardına göre yedi ila 10 kat daha küçük boyutlarda görüntü kaydetmenize olanak sağlayan bir sıkıştırma standardıdır. MPEG4 medya CD-Rom'a, hafıza kartına ya da DVD diske kaydedilebilir ve seçiminize göre DVD oynatıcıda, DVD kaydedicide ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

        Daha iyi görüntü performansı için S-Video çıkışı

        Standart görüntü çıkışlarından daha iyi detaylar için; DVD, Dijital Uydu ve Kablo TV ve video oyun konsolları gibi yüksek çözünürlüklü görüntü kaynaklarıyla TV set'i birbirine bağlamanın ideal yolu

        En iyi analog video çıkışı için komponent video çıkışı

        YPbPr Komponent Video, DVD oynatıcı ya da kaydedicilerle son teknoloji ürünü TV setlerini bağlamak için ideal, yüksek kalitede bir video bağlantısıdır. Parlaklık ve renk değişikliği sinyalleri için, paraziti önlemek amacıyla üç farklı kablo kullanır. DVD diskteki video sinyali de YPbPr formatında saklandığından, çıkış sinyalini oluşturmak için herhangi bir dönüştürme gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          10,2  inç
          Çözünürlük
          800(g)x480(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          450  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          300:1
          Etkin izleme alanı
          222,0X133,2mm
          Piksel aralığı
          0,1905(g)x0,1905(y)mm
          Tepki süresi (tipik)
          18  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • DVD+RW
          • DVD+R
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          Sıkıştırma formatları
          • DivX 3.11
          • DivX 4.x
          • DivX 5.x
          • MPEG4
          Disk Çalma Modları
          • OSD
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Bağlantı

          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          AV girişi
          Kompozit (CVBS) x1
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          Konektör
          2 x 3,5 mm Kulaklıklar
          DC girişi
          9 V
          Diğer bağlantılar
          • S-Video çıkışı
          • Titreşimli Komponent Video çıkışı
          Güç
          30W
          Ses Çıkışı - Analog
          Ses Sol/Sağ (cinch)

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Pil paketi
          DV 7.4V, Li-ion şarj edilebilir piller
          AC/DC Adaptörü
          ADPV18A(110-240v, 50/60Hz)
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          RC810 (kredi karti stili, 38 tuş)
          Kablolar
          A/V kablosu x1, S-video kablosu x1, Komponent video kablosu x1
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde basılmış
          Birlikte verilen aksesuarlar
          Seyahat çantası

        • Boyutlar

          Ana karton derinliği
          255  mm
          Ana karton yüksekliği
          260  mm
          Ana karton genişliği
          446  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ambalaj Derinliği
          190  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          243  mm
          Ambalaj Genişliği
          402  mm
          Ürün derinliği
          180  mm
          Ürün yüksekliği
          30  mm
          Ürün genişliği
          260  mm
          Ürün ağırlığı
          1,2  kg
          Ambalaj türü
          D-box

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            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

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