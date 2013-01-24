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DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın
Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın
Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.
DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın
Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD ve dijital fotoğrafların tadını çıkarın
Yolda kusursuz eğlence! PET1000, yüksek çözünürlükte 25,9 cm (10,2") LCD ekran üzerinde DVD filmlerini oynatır. MPEG4 ve DivX dijital medya formatlarıyla multimedya kolaylığını yaşayın. Yüksek kaliteli S-Video ve komponent video çıkışı bulunmaktadır.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.
DivX desteğiyle, DivX'le şifrelendirilmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan bir MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX CD'leri seçiminize göre DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.
MPEG4, görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden MPEG2 standardına göre yedi ila 10 kat daha küçük boyutlarda görüntü kaydetmenize olanak sağlayan bir sıkıştırma standardıdır. MPEG4 medya CD-Rom'a, hafıza kartına ya da DVD diske kaydedilebilir ve seçiminize göre DVD oynatıcıda, DVD kaydedicide ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.
Standart görüntü çıkışlarından daha iyi detaylar için; DVD, Dijital Uydu ve Kablo TV ve video oyun konsolları gibi yüksek çözünürlüklü görüntü kaynaklarıyla TV set'i birbirine bağlamanın ideal yolu
YPbPr Komponent Video, DVD oynatıcı ya da kaydedicilerle son teknoloji ürünü TV setlerini bağlamak için ideal, yüksek kalitede bir video bağlantısıdır. Parlaklık ve renk değişikliği sinyalleri için, paraziti önlemek amacıyla üç farklı kablo kullanır. DVD diskteki video sinyali de YPbPr formatında saklandığından, çıkış sinyalini oluşturmak için herhangi bir dönüştürme gerekmez.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlantı
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