MPEG4 çalma yüksek kalitede sıkıştırılmış görüntü sağlar

MPEG4, görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden MPEG2 standardına göre yedi ila 10 kat daha küçük boyutlarda görüntü kaydetmenize olanak sağlayan bir sıkıştırma standardıdır. MPEG4 medya CD-Rom'a, hafıza kartına ya da DVD diske kaydedilebilir ve seçiminize göre DVD oynatıcıda, DVD kaydedicide ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.