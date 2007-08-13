2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PCSW200/00
PhotoFrame'iniz için PC yazılımı
Ücretsiz otomatik güncelleştirme, PhotoFrame PC yazılımı ile veya www.philips.com/support adresi üzerinden yapılabilir
PhotoManager; PhotoFrame'iniz USB2 aracılığıyla PC'nize bağlandığında otomatik olarak başlatılan, PC'niz için bir fotoğraf yönetme yazılımıdır. Albümlerinizi ve fotoğraflarınızı PC'de veya PhotoFrame'de yan yana görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. PhotoManager Windows 2000, XP ve Windows Vista'da çalışır. Yazılım, iPhoto ile uyumlu olacaktır ve Eylül 2007'ye kadar Mac işletim sisteminde kullanılacaktır.
Yorumlar