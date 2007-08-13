Fotoğraflarınızı/albümlerinizi hem PC'de hem de PhotoFrame'de görüntüleyin ve yönetin

PhotoManager; PhotoFrame'iniz USB2 aracılığıyla PC'nize bağlandığında otomatik olarak başlatılan, PC'niz için bir fotoğraf yönetme yazılımıdır. Albümlerinizi ve fotoğraflarınızı PC'de veya PhotoFrame'de yan yana görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. PhotoManager Windows 2000, XP ve Windows Vista'da çalışır. Yazılım, iPhoto ile uyumlu olacaktır ve Eylül 2007'ye kadar Mac işletim sisteminde kullanılacaktır.