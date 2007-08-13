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        Üretimden kaldırıldı

        PhotoFrame PC yazılımı

        PCSW200/00

        PhotoFrame'iniz için PC yazılımı

        Ücretsiz otomatik güncelleştirme, PhotoFrame PC yazılımı ile veya www.philips.com/support adresi üzerinden yapılabilir

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        PhotoFrame'iniz için PC yazılımı

        Fotoğraflarınızı/albümlerinizi hem PC'de hem de PhotoFrame'de görüntüleyin ve yönetin

        PhotoManager; PhotoFrame'iniz USB2 aracılığıyla PC'nize bağlandığında otomatik olarak başlatılan, PC'niz için bir fotoğraf yönetme yazılımıdır. Albümlerinizi ve fotoğraflarınızı PC'de veya PhotoFrame'de yan yana görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. PhotoManager Windows 2000, XP ve Windows Vista'da çalışır. Yazılım, iPhoto ile uyumlu olacaktır ve Eylül 2007'ye kadar Mac işletim sisteminde kullanılacaktır.

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        • İpuçları ve öneriler
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        • Ürün lansmanları