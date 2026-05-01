Evcil Hayvan Serisi Su çeşmesi
Kedinize doğanın amaçladığı akan suyu verin.
3000 Serisi çeşme, kedinizin mutlu bir şekilde su içmesi için bıyık dostu bir kaseye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Çeşme, çok katmanlı bir filtreleme sistemine sahiptir ve kolay temizlenebilir parçaları, kedinizin beklediği hijyen seviyesini korur.
Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evcil Hayvan Serisi
Su çeşmesi
Kedinize doğanın amaçladığı akan suyu verin. Onları şımartalım. Her zaman. Temiz akan su Çok katmanlı filtreleme sistemi Kolay temizlenebilir Eviniz için güvenli Sağlıklı ve mutlu kediler
Akan su, evcil hayvanınızın vahşi doğasına hitap eder ve daha fazla su içmesini teşvik eder.
Taze ve temiz su
Çok katmanlı filtreleme sistemimiz, aktif karbon filtre ve iyon değiştirici içererek kedilerinizin suyunu taze ve temiz tutar.
Eviniz için güvenli
Su seviyesi çok düşerse, pompa kapanarak herhangi bir hasarın oluşmasını önler.
Kolay temizlik
Parçaları sadece durulayarak, kedinizin beklediği hijyen standartlarını koruyabilirsiniz.
Zahmetsiz takip ve yeniden doldurma
Su seviyesini kolayca takip edin ve gerektiğinde yeniden doldurun.
Bıyık dostu, mır-kemmel uyum
Kabımız bıyıklar için yeterince geniş ve içmek için mükemmel açı ve yükseklikte tasarlanmıştır.
Fısıltı kadar sessiz
Ne siz ne de kediniz herhangi bir gürültüden rahatsız olmayacaksınız.
Taze içme suyu
Kedinizin taze ve temiz içme suyuna sahip olması için her 30 dakikada veya 2 saatte bir su otomatik olarak geri dönüştürülerek birikinti oluşumu önlenir.
2,2 l içme suyu kapasitesi
Onları hidrate tutmak için.
Çizilmeye dayanıklı tasarım, dökülme önleyici kase
Yüksek kaliteli ABS malzemeden üretilmiş ve su dökülmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Kauçuk ayaklar, patilerden gelen darbelere karşı sabit tutar
Kayma, dökülme veya devrilme yok.
Hareketle etkinleşir
Dahili akıllı sensörler, kediniz yaklaştığında su akışını etkinleştirir.
Genel özellikler
Uygun olduğu hayvanlar
Kediler ve küçük köpekler Su haznesi kapasitesi
2,2 l
Malzemeler
Ana malzeme
ABS (BPA İÇERMEZ) Filtre
Aktif karbon ve iyon değişimi içeren 4 katmanlı filtre Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Evet
Gelişmiş özellikler
Hareket algılayıcı sensör
Evet Dökülme önleyici kase
Evet
Güç
Güç kaynağı
Şebeke Gücü (DC 5V/1A), USB-C Güç kablosu
1,5 metre
Boyutlar
Boyutlar
214 х 183 х 191 mm Ağırlık Su çeşmesi
650 g
Servis
2 yıl dünya çapında garanti
Evet
