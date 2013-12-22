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    Klasik mikro ses sistemi

    OTT2000/12
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    • Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile
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      Klasik mikro ses sistemi

      OTT2000/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile

      Orijinal döner tabla, efsanevi 1965 Philips AG4131 pikabı andırır ve yüksek verimliliğe sahip bir hoparlöre, dinamik olarak dengelenmiş bir döner tablaya ve aynı zamanda MP3 kaydı için USB dönüştürme özelliği ve Bluetooth kablosuz akışa sahiptir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 999,90 TL

      Klasik mikro ses sistemi

      Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile

      Orijinal döner tabla, efsanevi 1965 Philips AG4131 pikabı andırır ve yüksek verimliliğe sahip bir hoparlöre, dinamik olarak dengelenmiş bir döner tablaya ve aynı zamanda MP3 kaydı için USB dönüştürme özelliği ve Bluetooth kablosuz akışa sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Klasik mikro ses sistemi

        Klasik mikro ses sistemi

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        Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile

        LP'lerinizi yeniden çalmaya başlayın

        • Bluetooth®
        • LP vinil plaklar için döner tabla
        • LP, CD, FM'i USB'ye aktarın
        • 4W
        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

        MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

        Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

        Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

        Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        LP, CD'ler ve FM'deki müzikleri bir USB cihaza aktarın veya Bluetooth® ile gönderin

        LP, CD'ler ve FM'deki müzikleri bir USB cihaza aktarın veya Bluetooth® ile gönderin

        Bu akıllı özellikle, tüm müzik içeriğinizi doğrudan portatif MP3 çalarınızdan aktarıp Hi-Fi sisteminizde dinleyebilirsiniz. Bluetooth® ile istediğiniz müziği dinleyin ya da USB cihazınıza LP, CD'ler, FM radyo programlarından müzik aktarın ve sisteminizdeki müzikleri doğrudan cihaza gönderin. Sevdiğiniz LP'yi ve içeriğini bilgisayar kullanmadan MP3 formatına dönüştürün. Ayrıca, sevdiğiniz radyo programının sisteminizdeki zamanlayıcı kaydını önceden ayarlayabilirsiniz. Sistem, programı otomatik olarak USB cihazınıza kaydeder.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          dönen
          Maksimum çıkış gücü (RMS)
          4W

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Hoparlör sürücüleri
          3" woofer

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          Bluetooth profilleri
          A2DP
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM sabit helezon anten
          Radyo bantları
          • FM mono
          • FM stereo
          İstasyon hafızaları
          20

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD
          Yükleyici tipi
          tepsi

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 220-240 V
          • 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Kullanım Kılavuzu
          Uzaktan kumanda
          20 tuşlu uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          birden fazla dil
          Güç kablosu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          4  kg
          Net ağırlık
          3,5  kg
          Ana ünite derinliği
          335  mm
          Ana ünite yüksekliği
          169  mm
          Ana ünite genişliği
          311  mm
          Ambalaj yüksekliği
          228  mm
          Ambalaj genişliği
          375  mm
          Ambalaj derinliği
          390  mm

        • Müzik Çalma

          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          • Programlı Çalma
          • Tekrar Çalma
          • Rastgele Çalma
          USB Direct Modları
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Çal/Duraklat
          • Önceki/Sonraki
          • Programlı Çalma
          • Tekrarlama
          • Rasgele
          Bluetooth modu
          • Çal/Duraklat
          • Önceki/Sonraki
          Programlanabilen Parça Sayısı
          20 (sadece CD ve USB modu)

        • Bluetooth® kablosuz teknoloji

          Profiller
          • A2DP
          • AVRCP
          Sürüm
          BT 2.1

        • Ses Kaydı

          Ses dosyası formatı
          MP3
          Kayıt Ortamı
          USB cihazı
          USB kayıt kaynakları
          CD

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda

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