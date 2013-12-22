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Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile
Orijinal döner tabla, efsanevi 1965 Philips AG4131 pikabı andırır ve yüksek verimliliğe sahip bir hoparlöre, dinamik olarak dengelenmiş bir döner tablaya ve aynı zamanda MP3 kaydı için USB dönüştürme özelliği ve Bluetooth kablosuz akışa sahiptir. Tüm faydaları görün
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Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile
Orijinal döner tabla, efsanevi 1965 Philips AG4131 pikabı andırır ve yüksek verimliliğe sahip bir hoparlöre, dinamik olarak dengelenmiş bir döner tablaya ve aynı zamanda MP3 kaydı için USB dönüştürme özelliği ve Bluetooth kablosuz akışa sahiptir. Tüm faydaları görün
Klasik mikro ses sistemi
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Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Bu akıllı özellikle, tüm müzik içeriğinizi doğrudan portatif MP3 çalarınızdan aktarıp Hi-Fi sisteminizde dinleyebilirsiniz. Bluetooth® ile istediğiniz müziği dinleyin ya da USB cihazınıza LP, CD'ler, FM radyo programlarından müzik aktarın ve sisteminizdeki müzikleri doğrudan cihaza gönderin. Sevdiğiniz LP'yi ve içeriğini bilgisayar kullanmadan MP3 formatına dönüştürün. Ayrıca, sevdiğiniz radyo programının sisteminizdeki zamanlayıcı kaydını önceden ayarlayabilirsiniz. Sistem, programı otomatik olarak USB cihazınıza kaydeder.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Müzik Çalma
Bluetooth® kablosuz teknoloji
Ses Kaydı
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