ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Klasik mikro ses sistemi

OTT2000B/12

3.8

| (6) İncelemeler

Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile

Orijinal döner tabla, efsanevi 1965 Philips AG4131 pikabı andırır ve yüksek verimliliğe sahip bir hoparlöre, dinamik olarak dengelenmiş bir döner tablaya ve aynı zamanda MP3 kaydı için USB dönüştürme özelliği ve Bluetooth kablosuz akışa sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

LP'lerinizi yeniden oynatın

Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile

  • Bluetooth®

  • LP vinil plaklar için döner tabla

  • LP, CD, FM'i USB'ye aktarın

  • 4W

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

İkonik retro tasarımının modern yorumu

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

6

İncelemeler

3
2

16/05/2022

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Bir müzikçalarada olması gereken tüm özellikler var. Ses gücü ev kullanımı için gayet yeterli. Hem plak, hem cd, hem blutooth, hem radyo. Uzaktan kumandası küçük ve kullanışlı.

Avantajlar

Şık, çok işlevli, uzaktan kumanda

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-05-16

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-05-16

14/02/2018

Türkiye

Türkiye

Çok beğendim.

Evde amatör kullanım için çok yönlü mükemmel bir ürün. Severek kullanıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

19/08/2020

Türkiye

Türkiye

Pratik ve keyifli.

Yer tutmayan ancak içinde CD, USB, Bluetooth, radyo barındıran pratik bir ürün. Ancak ses kalitesi zayıf, optik ses çıkışimdi olmasını isterdim.

Avantajlar

İcinde tüm müzik çalma işlevlerini barındırıyor olması

Dezavantajlar

Ses kalitesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-08-19

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-08-19

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları