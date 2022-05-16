2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
OTT2000B/12
Döner tabla ve kablosuz müzik akışı ile
Orijinal döner tabla, efsanevi 1965 Philips AG4131 pikabı andırır ve yüksek verimliliğe sahip bir hoparlöre, dinamik olarak dengelenmiş bir döner tablaya ve aynı zamanda MP3 kaydı için USB dönüştürme özelliği ve Bluetooth kablosuz akışa sahiptir.
Bluetooth®
LP vinil plaklar için döner tabla
LP, CD, FM'i USB'ye aktarın
4W
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
3.8
5 üzerinden
6
İncelemeler
Cutterfly_
16/05/2022
Türkiye
Mükemmel
Bir müzikçalarada olması gereken tüm özellikler var. Ses gücü ev kullanımı için gayet yeterli. Hem plak, hem cd, hem blutooth, hem radyo. Uzaktan kumandası küçük ve kullanışlı.
Avantajlar
Şık, çok işlevli, uzaktan kumanda
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-05-16
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-05-16
Özgür41
14/02/2018
Türkiye
Çok beğendim.
Evde amatör kullanım için çok yönlü mükemmel bir ürün. Severek kullanıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
mr.unsal
19/08/2020
Türkiye
Pratik ve keyifli.
Yer tutmayan ancak içinde CD, USB, Bluetooth, radyo barındıran pratik bir ürün. Ancak ses kalitesi zayıf, optik ses çıkışimdi olmasını isterdim.
Avantajlar
İcinde tüm müzik çalma işlevlerini barındırıyor olması
Dezavantajlar
Ses kalitesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-08-19
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OTT2000B Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-08-19