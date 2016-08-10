2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.7
5 üzerinden
7
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
captan1975
10/08/2016
Türkiye
Mükemmel
Yıllar önce almıştım.Gerçekten harika bir ürün iyiki almışım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000 için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000 için yapılmıştır
merve2154
16/12/2013
Türkiye
Pratik kuaför
Taşınabilir özelliği çok güzel her yere kolayca taşınır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer için yapılmıştır
Ainan
04/12/2013
Türkiye
Muadillerine gore en basarilisi
Evimizde kullandigimiz bircok urunde Philips'in kalitesine guveniyor ve tercih ediyoruz.Bizi hic bir zaman uzmedi.Urunu uzun zamandan beri kullaniyoruz ve memnunuz.Basarilarinizin devamini dilerim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer için yapılmıştır