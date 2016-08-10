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Üretimden kaldırıldı

Philips NorelcoNosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000

NT9110/60

4.7
| (7) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.7

5 üzerinden

7

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

10/08/2016

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Yıllar önce almıştım.Gerçekten harika bir ürün iyiki almışım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000 için yapılmıştır

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

Pratik kuaför

Taşınabilir özelliği çok güzel her yere kolayca taşınır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Muadillerine gore en basarilisi

Evimizde kullandigimiz bircok urunde Philips'in kalitesine guveniyor ve tercih ediyoruz.Bizi hic bir zaman uzmedi.Urunu uzun zamandan beri kullaniyoruz ve memnunuz.Basarilarinizin devamini dilerim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

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