Hem akıllı, hem kullanışlı, hem de şık tasarım

İşlevini sonuna kadar yerine getirebilen bir ürün. Su ile temizlenebilmesinin yanında, tek bir adet pille uzun süre kullanılıyor. Senelerdir kullanıyorum ama ilginç bir şekilde şimdiye kadar bir kere pil değiştirmem gerekti. Yanındaki ölçülü tarakları da oldukça kolay bir kullanım sağlıyor. Temizleme fırçası ile birlikte eksiksiz bir çözüm.