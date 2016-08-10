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Üretimden kaldırıldı

Nosetrimmer series 3000su geçirmez burun düzeltici

NT9110/10

4.7
| (7) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Güvenli, hızlı ve kolay
Philips Burun, kulak ve kaş düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır
Tüm avantajları görüntüleyin

burun, kulak ve kaş tüyleri için

Güvenli, hızlı ve kolay

  • Burun, kulak ve kaş

  • Korumalı hassas düzeltici

  • 2 kaş tarağı

Kolay erişim ve maksimum konfor için ideal açı

Kolay erişim ve maksimum konfor için ideal açı

Çekme, çizilme ve kesilmeyi önleyen korumalı düzeltici

Çekme, çizilme ve kesilmeyi önleyen korumalı düzeltici

Devrim yaratan Philips SafeGuard düzelticide kesici ünite, son derece ince bir folyoyla korunarak sadece tüylerin alınmasını sağlarken, cildin çekilmesini önler. Hepsinden önemlisi, tüyleriniz birbirinden ayrı hareket eden iki bıçağın arasında da sıkışmayacağından, kesinlikle çekme hissi olmaz.

Maksimum kontrol için yumuşak kontrol yeri

Maksimum kontrol için yumuşak kontrol yeri

Yumuşak kauçuk malzemeden üretilen tutma yeri ıslakken bile sıkıca kavramanızı, dolayısıyla cihazı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

7

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

10/08/2016

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Yıllar önce almıştım.Gerçekten harika bir ürün iyiki almışım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000 için yapılmıştır

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

Pratik kuaför

Taşınabilir özelliği çok güzel her yere kolayca taşınır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Muadillerine gore en basarilisi

Evimizde kullandigimiz bircok urunde Philips'in kalitesine guveniyor ve tercih ediyoruz.Bizi hic bir zaman uzmedi.Urunu uzun zamandan beri kullaniyoruz ve memnunuz.Basarilarinizin devamini dilerim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer için yapılmıştır

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