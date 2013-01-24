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    Nosetrimmer series 3000

    su geçirmez burun düzeltici

    NT9110/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Güvenli, hızlı ve kolay Güvenli, hızlı ve kolay Güvenli, hızlı ve kolay
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      Nosetrimmer series 3000 su geçirmez burun düzeltici

      NT9110/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Güvenli, hızlı ve kolay

      Philips Burun, kulak ve kaş düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 44,90 TL
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      Nosetrimmer series 3000 su geçirmez burun düzeltici

      Güvenli, hızlı ve kolay

      Philips Burun, kulak ve kaş düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır Tüm faydaları görün

      Güvenli, hızlı ve kolay

      Philips Burun, kulak ve kaş düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 44,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Nosetrimmer series 3000 su geçirmez burun düzeltici

      Güvenli, hızlı ve kolay

      Philips Burun, kulak ve kaş düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır Tüm faydaları görün

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        Nosetrimmer series 3000

        Nosetrimmer series 3000

        su geçirmez burun düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güvenli, hızlı ve kolay

        burun, kulak ve kaş tüyleri için

        • Burun, kulak ve kaş
        • Korumalı hassas düzeltici
        • 2 kaş tarağı
        Çekme, çizilme ve kesilmeyi önleyen korumalı düzeltici

        Çekme, çizilme ve kesilmeyi önleyen korumalı düzeltici

        Devrim yaratan Philips SafeGuard düzelticide kesici ünite, son derece ince bir folyoyla korunarak sadece tüylerin alınmasını sağlarken, cildin çekilmesini önler. Hepsinden önemlisi, tüyleriniz birbirinden ayrı hareket eden iki bıçağın arasında da sıkışmayacağından, kesinlikle çekme hissi olmaz.

        Maksimum kontrol için yumuşak kontrol yeri

        Maksimum kontrol için yumuşak kontrol yeri

        Yumuşak kauçuk malzemeden üretilen tutma yeri ıslakken bile sıkıca kavramanızı, dolayısıyla cihazı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

        Kolay erişim ve maksimum konfor için ideal açı

        Kolay erişim ve maksimum konfor için ideal açı

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Şekillendirme araçları
          2 kaş tarağı

        • Konfor

          Kullanım
          • Kolay erişim için ideal açı
          • Maksimum kontrol için yumuşak sap

        • Güç sistemi

          Güç kaynağı
          AA pil

        • Bakım

          Dayanıklılık
          Koruyucu kılıf
          Garanti
          Uluslararası 2 yıl garanti

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Kolay kullanım ve temizleme için %100 su geçirmez

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