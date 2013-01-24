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Güvenli, hızlı ve kolay
Philips burun ve kulak kılları düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenli, hızlı ve kolay
Philips burun ve kulak kılları düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır
Güvenli, hızlı ve kolay
Philips burun ve kulak kılları düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenli, hızlı ve kolay
Philips burun ve kulak kılları düzeltici, güvenli, hızlı ve kolay düzeltme için güçlü ve hassas bir mikro düzeltici kullanır
su geçirmez burun düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Devrim yaratan Philips SafeGuard düzelticide kesici ünite, son derece ince bir folyoyla korunarak sadece tüylerin alınmasını sağlarken, cildin çekilmesini önler. Hepsinden önemlisi, tüyleriniz birbirinden ayrı hareket eden iki bıçağın arasında da sıkışmayacağından, kesinlikle çekme hissi olmaz.
Yumuşak kauçuk malzemeden üretilen tutma yeri ıslakken bile sıkıca kavramanızı, dolayısıyla cihazı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
Konfor
Güç sistemi
Bakım
Kullanım kolaylığı