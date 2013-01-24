Çekme, çizilme ve kesilmeyi önleyen korumalı düzeltici

Devrim yaratan Philips SafeGuard düzelticide kesici ünite, son derece ince bir folyoyla korunarak sadece tüylerin alınmasını sağlarken, cildin çekilmesini önler. Hepsinden önemlisi, tüyleriniz birbirinden ayrı hareket eden iki bıçağın arasında da sıkışmayacağından, kesinlikle çekme hissi olmaz.