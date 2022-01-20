2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.3
5 üzerinden
24
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gndz_472
20/01/2022
Türkiye
Yedek parça
Yedek başlık alabilirmiyiz harika bir ürün yapmışsınız çok çok teşekkür ediyorum gerçekten biz kaliteyiz diyorsunuz harika
Avantajlar
Mükemmel kullanım teferruatsız ve kullanışlı
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Vajpai
11/06/2021
Türkiye
NT1150
Bu urunu 8-9 yil once aldim artik kesmiyor bicagi korelmis. Yeni urunlere bakiyorum uc kismi kisa ve bicak kisminda koruyuculari var (kisa kesim yok) NT1650 aldim Philips bicak kalitesine guvendigim icin. Urun guzel fakat NT1150yi aratiyor Neden bir marka daha iyi bir urun cikarmadan memnun olunan urununun uretimini durdurur anlamis degilim. Philips servisini arayarak NT1150nin kafa kismini soracağım varsa yeni kafa alarak kullanmaya devam edecegim.
Avantajlar
kisa kesim ve heryere ulasim
Dezavantajlar
yok
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
HCTTAMER
02/12/2020
Türkiye
çok kullanışlı bir ürün...
UZUN DAYANAN PİL TUTARKEN KULLANIŞLI...SUYA DAYANIKLI OLMASI
Avantajlar
KOLAY KULLANIMLI
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır