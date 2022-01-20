Herkesin elinin altında olması gereken bir ürün, benim çene altım çok hassas, normal traş sonrası ters almam gerekiyor o da çok acı veriyor ve cildimi tahriş ediyor, bu ürünle burun kulak yanak kılları hariç çene altımıda tersten alıyorum hiç acı hissi olmuyor, bence herkes edinmeli, teşekkür ederim bu ürünü bizleri sundugunuz için..