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Üretimden kaldırıldı

Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

NT3160/10

4.3
| (24) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.3

5 üzerinden

24

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

20/01/2022

Türkiye

Türkiye

Yedek parça

Yedek başlık alabilirmiyiz harika bir ürün yapmışsınız çok çok teşekkür ediyorum gerçekten biz kaliteyiz diyorsunuz harika

Avantajlar

Mükemmel kullanım teferruatsız ve kullanışlı

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

11/06/2021

Türkiye

Türkiye

NT1150

Bu urunu 8-9 yil once aldim artik kesmiyor bicagi korelmis. Yeni urunlere bakiyorum uc kismi kisa ve bicak kisminda koruyuculari var (kisa kesim yok) NT1650 aldim Philips bicak kalitesine guvendigim icin. Urun guzel fakat NT1150yi aratiyor Neden bir marka daha iyi bir urun cikarmadan memnun olunan urununun uretimini durdurur anlamis degilim. Philips servisini arayarak NT1150nin kafa kismini soracağım varsa yeni kafa alarak kullanmaya devam edecegim.

Avantajlar

kisa kesim ve heryere ulasim

Dezavantajlar

yok

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

02/12/2020

Türkiye

Türkiye

çok kullanışlı bir ürün...

UZUN DAYANAN PİL TUTARKEN KULLANIŞLI...SUYA DAYANIKLI OLMASI

Avantajlar

KOLAY KULLANIMLI

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Konforlu burun ve kulak kılı düzeltici için yapılmıştır

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