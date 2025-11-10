ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet
  • Üstün şekillendirme ve hassasiyet

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 700012'si 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

MG7710/15

4.3
| (352) İncelemeler | 87% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Üstün şekillendirme ve hassasiyet
En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. Son derece kaliteli 12 araçla benzersiz tarzınızı tepeden tırnağa yansıtabilirsiniz. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol hakimiyeti ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın.
Tüm avantajları görüntüleyin

Çok amaçlı kullanım için 12'si 1 arada kaliteli düzeltici

Üstün şekillendirme ve hassasiyet

  • 12 aparat

  • DualCut teknolojisi

  • 120 dakikaya kadar çalışma süresi

  • Duşta kullanılabilir

İki kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet

İki kat daha fazla bıçakla maksimum hassasiyet

Bu hepsi bir arada saç düzeltici, maksimum hassasiyet için gelişmiş DualCut Teknolojisine sahiptir. Çift bıçakla gelir ve ilk günkü kadar keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır.

12 aparatla saçlarınız, yüzünüz ve vücudunuzdaki kılları düzeltin ve şekillendirin

12 aparatla saçlarınız, yüzünüz ve vücudunuzdaki kılları düzeltin ve şekillendirin

Bu hepsi bir arada düzeltici, sakalınızı kolayca düzeltir ve şekillendirir, saçlarınızı keser, vücut kıllarınızı düzeltir.

Metal düzeltici saçı, sakalı ve vücut kıllarını hassas biçimde düzeltir

Metal düzeltici saçı, sakalı ve vücut kıllarını hassas biçimde düzeltir

DualCut teknolojili taraksız metal düzelticiyi taraksız kullanarak sakalınızın, boynunuzun ve saçlarınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun ve vücut kıllarınızı en kısa şekilde kesin.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image AWARD-612372

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

352

İncelemeler

87%

bu ürünü tavsiye ediyor

10/11/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Aradığım başlık bu makinada var.

1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.

Avantajlar

0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.

Dezavantajlar

Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

02/07/2025

Türkiye

Türkiye

Tam Beklenildiği Gibi

Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.

Avantajlar

Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor

Dezavantajlar

Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Rahatlık

Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Avantajlar

Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.

Dezavantajlar

İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları