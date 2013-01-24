Üstün şekillendirme ve hassasiyet

En hassas ve çok yönlü düzelticimiz ile kişisel tarzınızı mükemmelleştirin. Son derece kaliteli 12 araçla benzersiz tarzınızı tepeden tırnağa yansıtabilirsiniz. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol hakimiyeti ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün