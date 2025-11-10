2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
12'si 1 arada: yüz, saç ve vücut
Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
BeardSense teknolojisi
Bu hepsi bir arada düzeltici, tüm bakım ihtiyaçlarınıza yönelik 12 başlık sunar. Sakalınızı kolayca düzeltin ve şekillendirin, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin.
Düzeltici ve çoklu tarak seti, daha kısa ve daha uzun sakal stilleri için 1 mm'lik hassas kademelerle 0,5 ile 16 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunar. Hassas düzeltici aparatının dar tasarımı, keskin kenarlar ve ince ayrıntılar oluşturmayı kolaylaştırır. Stilinizi tamamlamak için metal düzelticiyle yanaklar, çene ve boyun bölgenizi temizleyin.
Vücut tıraş başlığı aparatıyla boynunuzun altında kalan tüm bölgeleri rahatça tıraş edin. Benzersiz cilt koruma sistemi, 0,5 mm'ye kadar yakın tıraş sırasında hassas bölgeleri korur. Vücut tüylerini takılıp çıkarılabilir tarakla da düzeltebilirsiniz.
4.3
5 üzerinden
352
İncelemeler
87%
bu ürünü tavsiye ediyor
kendineberber
10/11/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Aradığım başlık bu makinada var.
1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.
Avantajlar
0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.
Dezavantajlar
Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır
Nikola Tesla
02/07/2025
Türkiye
Tam Beklenildiği Gibi
Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.
Avantajlar
Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor
Dezavantajlar
Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır
tolgao
27/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Rahatlık
Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Avantajlar
Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.
Dezavantajlar
İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket
Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır