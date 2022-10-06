ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme
  • Tek makine, mükemmel şekillendirme

All-in-One Trimmer 5000 Series11'i 1 arada erkek bakım seti

MG5923/15

4.4
| (120) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Tek makine, mükemmel şekillendirme
Hepsi Bir Arada düzelticimiz, uzun süreli performans için ilk günkü kadar keskin kalan ve yağ gerektirmeyen kendi kendini bileyen bıçaklar dahil olmak üzere yüz, saç ve vücut için tasarlanmış 11 kaliteli başlığa sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin
OG AiO 3000 Zen Industry Logo [master-982346a642cc4bd0983fb2e300dbc142] [com-mig]

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Yüz, saç ve vücut için

Tek makine, mükemmel şekillendirme

  • 11'i 1 arada: yüz, saç ve vücut

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • BeardSense teknolojisi

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 11 başlık

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 11 başlık

Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltmanız ve şekillendirmeniz, saçınızı kısaltmanız ve vücut bakımınızı yapmanız için 11 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece kişisel bakım ihtiyaçlarınızın tümünü kolayca karşılar.

Uzun ömürlü performans ile net kesim

Uzun ömürlü performans ile net kesim

Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez.

En zorlu sakallarda bile güçlü düzeltme

En zorlu sakallarda bile güçlü düzeltme

BeardSense Teknolojisi sayesinde erkek bakım setimiz, daha yoğun bölgelerde gücü artırmak için sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarar ve en iyi sonucu elde etmek için doğru gücü sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

120

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

06/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harika..

Urun gercekten harika tam istedigim gibi zaten bu yuzden philips aldim :) tesekkurler..

Avantajlar

Tras kalitesi cok iyi.

Dezavantajlar

Yok.. :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5720/15 9'u 1 arada, Sakal ve Saç için yapılmıştır

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Üründen oldukça fazla memnun kaldım.

Ürünleriniz muhteşem memnuniyet açısından tek marka diyebilirim fakat markanızı sürekli tercih edenlere daha ayrıcalıklar ek indirimler uygulan malı hatta yeni bir ürün daha almayı düşünüyorum fakat fiyat dan dolayı beklemedeyim.

Avantajlar

Kendi kendini bileyen bıçklar.

Dezavantajlar

Sert taşıma çantası olmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

10/04/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün çok iyi

Kaliteli tıkanabilir olması güzel şarj süresi makul fiyatı piyasadaki cihazlara göre uygun

Avantajlar

Yıkanabilir olması

Dezavantajlar

Vücut başlığı yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 5000 MG5716/15 9'u 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır

  2. Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar

  3. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir