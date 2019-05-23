2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DualCut hassas düzeltici
Hassas tıraş aparatı
Tamamen yıkanabilir, AA pil
3 adet hassas tarak
21 mmlik hassas düzeltici, yüksek kontrol ve görünürlük ile yüzünüzdeki tarzı (kirli sakal, keçi sakal, favoriler, ense veya bıyık) eşit bir biçimde düzeltmenize ve tarzınızı şekillendirmenize yardımcı olur.
Gelişmiş DualCut Teknoloji çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştirir.
Cilt dostu 21 mm hassas folyolu tıraş makinesi erişilmesi zor alanlarda bile temiz bir tıraş için bir bıçaktan daha fazla hassasiyet ile küçük yerlere bile sığması için tasarlanmıştır.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
kural13
23/05/2019
Türkiye
Eksikler var
Burun ve kulak içi kılı temizleme başlıkları olsaydı çok güzel olurdu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır
cenbol45
02/11/2017
Türkiye
muhteşem
süper dizaynı muhteşem kaliteli bir ürün herkesin alması gereken bir perfonmas canavarı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır
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