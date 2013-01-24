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Keskin kenarlar ve kıvrımlar
Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Keskin kenarlar ve kıvrımlar
Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün
Keskin kenarlar ve kıvrımlar
Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Keskin kenarlar ve kıvrımlar
Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün
Son derece hassas sakal şekillendirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
21 mmlik hassas düzeltici, yüksek kontrol ve görünürlük ile yüzünüzdeki tarzı (kirli sakal, keçi sakal, favoriler, ense veya bıyık) eşit bir biçimde düzeltmenize ve tarzınızı şekillendirmenize yardımcı olur.
Gelişmiş DualCut Teknoloji çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştirir.
Cilt dostu 21 mm hassas folyolu tıraş makinesi erişilmesi zor alanlarda bile temiz bir tıraş için bir bıçaktan daha fazla hassasiyet ile küçük yerlere bile sığması için tasarlanmıştır.
Kirli sakal, sakal, keçi sakal, favoriler ve bıyığınızı 1 mm, 3 mm ve 5 mm çıkarılabilir hassas taraklarla eşit uzunlukta düzeltin ve uzunluğunu koruyun.
Düzeltici ve tarakları musluk suyu altında kolayca temizlenebilir.
Temizleme fırçası, bıçakların kullanımdan sonra temiz kalmasını sağlar.
Yumuşak kauçuk tutma yeri, düzelticiyi ıslakken bile en iyi şekilde kontrol etmenizi sağlar.
AA pil ile çalışan düzelticiniz anında kullanıma hazırdır.
Tüm erkek bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Düzeltici 2 yıllık garantiye sahiptir.
Kolay bakım için hiçbir zaman yağlama gerektirmez.
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