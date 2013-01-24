Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Multigroom series 1000

    Son derece hassas sakal şekillendirici

    MG1100/16
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Keskin kenarlar ve kıvrımlar Keskin kenarlar ve kıvrımlar Keskin kenarlar ve kıvrımlar
      -{discount-value}

      Multigroom series 1000 Son derece hassas sakal şekillendirici

      MG1100/16
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Keskin kenarlar ve kıvrımlar

      Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 134,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Multigroom series 1000 Son derece hassas sakal şekillendirici

      Keskin kenarlar ve kıvrımlar

      Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün

      Keskin kenarlar ve kıvrımlar

      Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 134,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Multigroom series 1000 Son derece hassas sakal şekillendirici

      Keskin kenarlar ve kıvrımlar

      Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör multigroomerlar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Multigroom series 1000

        Multigroom series 1000

        Son derece hassas sakal şekillendirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Keskin kenarlar ve kıvrımlar

        Yüzünüzde ideal tarzı yaratmak için düzeltin, şekil verin ve tıraş edin

        • DualCut hassas düzeltici
        • Hassas tıraş aparatı
        • Tamamen yıkanabilir, AA pil
        • 3 adet hassas tarak
        Mükemmel yüz ayrıntıları için hassas düzeltici

        Mükemmel yüz ayrıntıları için hassas düzeltici

        21 mmlik hassas düzeltici, yüksek kontrol ve görünürlük ile yüzünüzdeki tarzı (kirli sakal, keçi sakal, favoriler, ense veya bıyık) eşit bir biçimde düzeltmenize ve tarzınızı şekillendirmenize yardımcı olur.

        Mükemmel düzeltme için DualCut teknolojili daha kesin bıçaklar*

        Mükemmel düzeltme için DualCut teknolojili daha kesin bıçaklar*

        Gelişmiş DualCut Teknoloji çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştirir.

        Mükemmel hatlar ve kıvrımlar için hassas tıraş makinesi

        Mükemmel hatlar ve kıvrımlar için hassas tıraş makinesi

        Cilt dostu 21 mm hassas folyolu tıraş makinesi erişilmesi zor alanlarda bile temiz bir tıraş için bir bıçaktan daha fazla hassasiyet ile küçük yerlere bile sığması için tasarlanmıştır.

        Yüz kıllarının eşit bir şekilde düzeltilebilmesi için 3 adet hassas tarak

        Yüz kıllarının eşit bir şekilde düzeltilebilmesi için 3 adet hassas tarak

        Kirli sakal, sakal, keçi sakal, favoriler ve bıyığınızı 1 mm, 3 mm ve 5 mm çıkarılabilir hassas taraklarla eşit uzunlukta düzeltin ve uzunluğunu koruyun.

        Tamamen yıkanabilir

        Tamamen yıkanabilir

        Düzeltici ve tarakları musluk suyu altında kolayca temizlenebilir.

        Hassas düzelticinin kolay temizlenmesi için temizleme fırçası

        Hassas düzelticinin kolay temizlenmesi için temizleme fırçası

        Temizleme fırçası, bıçakların kullanımdan sonra temiz kalmasını sağlar.

        Islakken bile kolay tutuş ve kontrol

        Islakken bile kolay tutuş ve kontrol

        Yumuşak kauçuk tutma yeri, düzelticiyi ıslakken bile en iyi şekilde kontrol etmenizi sağlar.

        AA pil dahildir

        AA pil dahildir

        AA pil ile çalışan düzelticiniz anında kullanıma hazırdır.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm erkek bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Düzeltici 2 yıllık garantiye sahiptir.

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Kolay bakım için hiçbir zaman yağlama gerektirmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Hassas sakal düzeltici
          21 mm (13/16 inç)
          Hassas folyolu tıraş makinesi
          21 mm (13/16 inç)
          Uzunluk ayarı sayısı
          4
          3 adet hassas sakal tarağı
          1, 3, 5 mm (1/32 inç, 1/8 inç, 3/16 inç)

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası

        • Kullanım kolaylığı

          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve kırmızı
          Kaplama
          Plastik ve kauçuk
          Gövde
          Yumuşak kauçuk tutma yeri

        • Güç

          Güç kaynağı
          AA pil

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi