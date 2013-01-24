Keskin kenarlar ve kıvrımlar

Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın. Tüm faydaları görün