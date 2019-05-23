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  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
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  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
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  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar
  • Keskin kenarlar ve kıvrımlar

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 1000Son derece hassas sakal şekillendirici

MG1100/16

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Keskin kenarlar ve kıvrımlar
Philips MULTIGROOM 1000 Serisi yüzünüzdeki tüyleri düzeltmek, tıraş etmek ve tüylere şekil vermek için güç ve hassasiyet sunar. Gelişmiş DualCut düzeltici ve tarakları ile sakalınızı eşit bir şekilde düzeltin ve sakalınıza şekil verin. Hassas tıraş makinesi ile keskin hatlar, kenarlar ve kıvrımlar yaratın.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Yüzünüzde ideal tarzı yaratmak için düzeltin, şekil verin ve tıraş edin

Keskin kenarlar ve kıvrımlar

  • DualCut hassas düzeltici

  • Hassas tıraş aparatı

  • Tamamen yıkanabilir, AA pil

  • 3 adet hassas tarak

Mükemmel yüz ayrıntıları için hassas düzeltici

Mükemmel yüz ayrıntıları için hassas düzeltici

21 mmlik hassas düzeltici, yüksek kontrol ve görünürlük ile yüzünüzdeki tarzı (kirli sakal, keçi sakal, favoriler, ense veya bıyık) eşit bir biçimde düzeltmenize ve tarzınızı şekillendirmenize yardımcı olur.

Mükemmel düzeltme için DualCut teknolojili daha kesin bıçaklar*

Mükemmel düzeltme için DualCut teknolojili daha kesin bıçaklar*

Gelişmiş DualCut Teknoloji çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştirir.

Mükemmel hatlar ve kıvrımlar için hassas tıraş makinesi

Mükemmel hatlar ve kıvrımlar için hassas tıraş makinesi

Cilt dostu 21 mm hassas folyolu tıraş makinesi erişilmesi zor alanlarda bile temiz bir tıraş için bir bıçaktan daha fazla hassasiyet ile küçük yerlere bile sığması için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

23/05/2019

Türkiye

Türkiye

Eksikler var

Burun ve kulak içi kılı temizleme başlıkları olsaydı çok güzel olurdu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır

02/11/2017

Türkiye

Türkiye

muhteşem

süper dizaynı muhteşem kaliteli bir ürün herkesin alması gereken bir perfonmas canavarı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 1000 MG1100/16 Son derece hassas sakal şekillendirici için yapılmıştır

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