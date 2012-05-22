2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sesin tutkusu
Duvara monte edilebilen bu düz Philips MCM233/12 Sleek mikro müzik sistemi her türlü dekora uyacaktır. Eksiksiz müzik zevki için CD'lerden ya da USB direct veya MP3 bağlantısıyla portatif müzik çalarınızdan istediğiniz müziği dinleyin.
20 W
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Bu sistemde 20 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
volkane
22/05/2012
Türkiye
Tasarımı harika
Tasarım olarak harika hele o cd kapağının açılışı insanı hayran bırakıyor mp3 lerimi ayrıca bağlayarak kolaylıkla dinleyebiliyorum. Zaman ayarlı kapanma özelliği çok işime yarıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM233 Şık mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM233 Şık mikro ses sistemi için yapılmıştır
alico
08/05/2012
Türkiye
Philips Şık mikro müzik sistemi MCM233 20W
kolay kullanılan.tasarımı ve taşıya bilınmesi çok iyi.12 volt olması pıknık alanında arabadan çalışabilmesini kolaylaştırıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM233 Şık mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM233 Şık mikro ses sistemi için yapılmıştır