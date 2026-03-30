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Üretimden kaldırıldı

Şık DVD mikro sistem

MCD388/12

Ses tutkusu
Duvara monte edilebilen şık Philips DVD mikro sistemi ile eşi benzeri olmayan bir ses ve görüntü deneyimi yaşayın. Birden fazla kaynaktan oynatım yapabilirsiniz. Tam Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) sayesinde daha net görüntüler elde edin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Evinize yakışan ses

Ses tutkusu

  • Kablosuz subwoofer

  • duvara monte edilebilir

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

Dijital kablosuz subwoofer ile güçlü bas

Dijital kablosuz subwoofer ile güçlü bas

Dijital kablosuz subwoofer, bas frekanslarının üretimi için optimize edilmiştir. Sonuç, minimum bozulma ile güçlü ve derin bas üretimidir.

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları