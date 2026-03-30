ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın
  • DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın
  • DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın
  • DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın
  • DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın
  • DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın

Üretimden kaldırıldı

DVD Micro Theater

MCD170/12

DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın
Artık, sinemanın görsel ve işitsel zenginliğini oturma odanızda gerçek anlamla yaşayabileceksiniz! Bu şık Philips MCD170 DVD micro theater'da daha derin ve zengin bas sesler için Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliği de bulunuyor.
Tüm avantajları görüntüleyin

DVD filmlerin keyfini mükemmel sesle çıkarın

  • DVD oynatma

  • USB Girişi

  • Kompakt tasarım

DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın

DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın

Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW – tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DivX® Ultra, DivX® formatının yanı sıra entegre altyazı, çoklu konuşma dili, çoklu parça ve menü gibi birçok mükemmel özelliği tek bir dosya formatında bir arada sunar. CD-RW, en yaygın kullanılan tekrar yazılabilir CD formatına uyumlu CD sürücüsü için kullanılan kısaltmadır.

Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

FM dijital ayar ile 20 adete kadar istasyon ayarlayın

FM dijital ayar ile 20 adete kadar istasyon ayarlayın

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonlarına hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları