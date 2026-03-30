2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCD170/12
DVD oynatma
USB Girişi
Kompakt tasarım
Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW – tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DivX® Ultra, DivX® formatının yanı sıra entegre altyazı, çoklu konuşma dili, çoklu parça ve menü gibi birçok mükemmel özelliği tek bir dosya formatında bir arada sunar. CD-RW, en yaygın kullanılan tekrar yazılabilir CD formatına uyumlu CD sürücüsü için kullanılan kısaltmadır.
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonlarına hızla erişebileceksiniz.
Yorumlar