DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın

Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW – tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DivX® Ultra, DivX® formatının yanı sıra entegre altyazı, çoklu konuşma dili, çoklu parça ve menü gibi birçok mükemmel özelliği tek bir dosya formatında bir arada sunar. CD-RW, en yaygın kullanılan tekrar yazılabilir CD formatına uyumlu CD sürücüsü için kullanılan kısaltmadır.