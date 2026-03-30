Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur.