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Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Standart sonic diş fırçası başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirmek için InterCare fırça başlığımızı takın. Ekstra uzun fırça kılları, sağlıklı diş etleri için ulaşılması zor noktalarda ve dişler arasında daha fazla plak temizlemenize yardımcı olur.
InterCare fırça başlığı, dişlerinizin aralarına sıkışmış gizli plakları hedeflemek için ekstra uzun, sık ve yüksek kaliteli fırça kıllarına sahiptir. Diş eti kanamasını ve iltihabı sadece 2 hafta içinde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. InterCare fırça başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası sapı ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel temizlik sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.
Fırça başlıklarının etkisi 3 aylık kullanımdan sonra azalır ancak BrushSync™ sayesinde önceden haberdar olacaksınız. Akıllı diş fırçanız dişlerinizi ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir. Akıllı Philips Sonicare diş fırçanız yok mu? Mavi renkli değiştirilebilir kıllara dikkat etmeniz yeterlidir; renk beyaza döndüğünde yeni bir fırça başlığı takmanın zamanı gelmiştir.
InterCare fırça başlığınız, PowerUp Battery ve Essence hariç tüm Philips Sonicare fırça saplarıyla mükemmel uyum sağlar. Fırça başlığını takıp çıkararak kolayca değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.
Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları diş ve diş etlerini güvenli ve nazik şekilde temizler. Dayanıklılık ve her fırçalamada olağanüstü performans için testler sırasında her fırça başlığı değerlendirmelere tabi tutulur.
Dahil olanlar
Uyumluluk
Tasarım ve kaplama
Kalite ve performans
Sağlık açısından faydalı