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  • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
  • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
  • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
  • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
  • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
  • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

Üretimden kaldırıldı

Philips Sonicare i InterCareStandart sonic diş fırçası başlıkları

HX9004/10

Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur.
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Dişlerin arasını ve temizliği zor alanları temizleyin

Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

  • 4'lü paket

  • Standart boy

  • Takılıp çıkarılabilir

  • BrushSync mod eşleştirmesi

InterCare fırça başlığımızla 7 kata kadar daha fazla plağı yok edin*

InterCare fırça başlığımızla 7 kata kadar daha fazla plağı yok edin*

Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirmek için InterCare fırça başlığımızı takın. Ekstra uzun fırça kılları, sağlıklı diş etleri için ulaşılması zor noktalarda ve dişler arasında daha fazla plak temizlemenize yardımcı olur.

Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir

Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir

InterCare fırça başlığı, dişlerinizin aralarına sıkışmış gizli plakları hedeflemek için ekstra uzun, sık ve yüksek kaliteli fırça kıllarına sahiptir. Diş eti kanamasını ve iltihabı sadece 2 hafta içinde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. InterCare fırça başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası gövdesi ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel temizlik sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.

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Feragatnameler

  1. Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

  2. BrushSync™ modu ile eşleştirme yalnızca Philips Sonicare BrushSync™ özellikli diş fırçası saplarıyla uyumludur