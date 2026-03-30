2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HX9004/10
4'lü paket
Standart boy
Takılıp çıkarılabilir
BrushSync mod eşleştirmesi
Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirmek için InterCare fırça başlığımızı takın. Ekstra uzun fırça kılları, sağlıklı diş etleri için ulaşılması zor noktalarda ve dişler arasında daha fazla plak temizlemenize yardımcı olur.
InterCare fırça başlığı, dişlerinizin aralarına sıkışmış gizli plakları hedeflemek için ekstra uzun, sık ve yüksek kaliteli fırça kıllarına sahiptir. Diş eti kanamasını ve iltihabı sadece 2 hafta içinde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. InterCare fırça başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası gövdesi ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel temizlik sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.
Yorumlar
Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder
BrushSync™ modu ile eşleştirme yalnızca Philips Sonicare BrushSync™ özellikli diş fırçası saplarıyla uyumludur