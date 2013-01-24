Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Sonicare i InterCare

    Standart sonic diş fırçası başlıkları

    HX9004/10
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.* Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.* Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*
      -{discount-value}

      Philips Sonicare i InterCare Standart sonic diş fırçası başlıkları

      HX9004/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

      Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare i InterCare Standart sonic diş fırçası başlıkları

      Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

      Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

      Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare i InterCare Standart sonic diş fırçası başlıkları

      Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

      Gelişmiş tafting teknolojisi ve ekstra uzun fırça kılları sayesinde i InterCare, normal bir dış fırçasına göre dişlerin arasındaki plağı 7 kata kadar daha fazla oranda yok etmeye ve diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirmeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör i-intercare

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        i InterCare

        i InterCare

        Standart sonic diş fırçası başlıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dişler arasına daha da derinlemesine erişim. Üstün temizlik.*

        Dişlerin arasını ve temizliği zor alanları temizleyin

        • 4'lü paket
        • Standart boy
        • Takılıp çıkarılabilir
        • BrushSync mod eşleştirmesi
        InterCare fırça başlığımızla 7 kata kadar daha fazla plağı yok edin*

        InterCare fırça başlığımızla 7 kata kadar daha fazla plağı yok edin*

        Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirmek için InterCare fırça başlığımızı takın. Ekstra uzun fırça kılları, sağlıklı diş etleri için ulaşılması zor noktalarda ve dişler arasında daha fazla plak temizlemenize yardımcı olur.

        Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir

        Diş eti sağlığını yalnızca 2 haftada iyileştirir

        InterCare fırça başlığı, dişlerinizin aralarına sıkışmış gizli plakları hedeflemek için ekstra uzun, sık ve yüksek kaliteli fırça kıllarına sahiptir. Diş eti kanamasını ve iltihabı sadece 2 hafta içinde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

        Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

        Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

        BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. InterCare fırça başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası sapı ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel temizlik sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.

        Ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin. Her zaman etkili temizlikten faydalanın.

        Ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin. Her zaman etkili temizlikten faydalanın.

        Fırça başlıklarının etkisi 3 aylık kullanımdan sonra azalır ancak BrushSync™ sayesinde önceden haberdar olacaksınız. Akıllı diş fırçanız dişlerinizi ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir. Akıllı Philips Sonicare diş fırçanız yok mu? Mavi renkli değiştirilebilir kıllara dikkat etmeniz yeterlidir; renk beyaza döndüğünde yeni bir fırça başlığı takmanın zamanı gelmiştir.

        Fırça başlığı değiştirmeyi kolaylaştıran takılıp çıkarılabilir tasarım

        Fırça başlığı değiştirmeyi kolaylaştıran takılıp çıkarılabilir tasarım

        InterCare fırça başlığınız, PowerUp Battery ve Essence hariç tüm Philips Sonicare fırça saplarıyla mükemmel uyum sağlar. Fırça başlığını takıp çıkararak kolayca değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

        Ağız sağlığı ihtiyaçlarınızı karşılaması için test edildi

        Ağız sağlığı ihtiyaçlarınızı karşılaması için test edildi

        Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları diş ve diş etlerini güvenli ve nazik şekilde temizler. Dayanıklılık ve her fırçalamada olağanüstü performans için testler sırasında her fırça başlığı değerlendirmelere tabi tutulur.

        Teknik Özellikler

        • Dahil olanlar

          Fırça başlıkları
          4 i InterCare standart

        • Uyumluluk

          Fırça başlığı sistemi
          Takılıp çıkarılabilir
          Bu modeller için uygundur
          • 2 Serisi plak kontrolü
          • 2 Serisi plaklara karşı koruma
          • 3 Serisi diş eti sağlığı
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Bağlı
          • FlexCare+
          • Çocuklar İçin
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          BrushSync mod eşleştirmesi
          Evet

        • Tasarım ve kaplama

          Fırçanın yumuşaklık derecesi
          Orta
          Renk
          Beyaz
          Fırça değiştirme hatırlatması
          Mavi kıl renginin açılması
          Boyut
          Standart

        • Kalite ve performans

          Değiştirme
          Her 3 ayda bir
          Test edildi
          (optimum kullanım için)

        • Sağlık açısından faydalı

          Diş eti sağlığı
          Diş eti sağlığını 2 haftada iyileştirir
          Plak temizliği
          7 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • normal bir diş fırçasına kıyasla
            • *BrushSync™ modu ile eşleştirme yalnızca Philips Sonicare BrushSync™ özellikli diş fırçası saplarıyla uyumludur
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi