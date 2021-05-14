      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Diş Arası Temizleyicisi

      HX3806/31

      QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

      Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece diş arası temizleyici ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz.

      Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a* varan oranlarda yok eder

      • Quad Stream teknolojisi
      • Darbeli dalgalar sizi yönlendirir
      Daha hızlı ve daha etkili diş arası temizliği için Quad Stream teknolojisi

      X şekilli benzersiz Quad Stream başlığı, su akışını 4 ayrı su püskürmesine dönüştürerek dişlerin arasında ve diş eti çizgisi boyunca daha fazla alana ulaşır. İplerle uğraşmadan daha hızlı ve daha derinlemesine bir temizlik elde edin.

      Pulse Wave teknolojisi sizi her bir diş için yönlendirir

      Derin Temizlik modunda hassas su darbeleri sürekli olarak uygulanır ve sizi her bir diş için yönlendirir. Böylelikle her seferinde hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.

      2 diş arası temizleme modu, 3 yoğunluk

      Gülümsemenize uygun temizliği seçin. Temizlik modu, etkili günlük temizlik için sürekli akış sağlar. Derin Temizlik modu daha derinlemesine bir temizlik için su darbeleri kullanır. Ayarlanabilir yoğunluk seviyesi rahatlığınıza göre uyarlanabilir.

      60 saniye içinde eksiksiz temizlik

      Cihazı her yönde kullanabilmek için 360 derece dönen başlık ile ulaşılması zor bölgelere erişin. Uygulamanın başından sonuna kadar sadece 60 saniye içerisinde derinlemesine 360° temizlik elde edin.

      USB-C kablosuyla hızlı ve evrensel şarj

      USB-C kablosuyla kullanışlı şarjı, çoğu cep telefonu veya tablet ile aynı bağlantıyı kullanır. Tek şarjla 14 güne kadar temizlik elde edin.

      Doldurması kolay 250 ml'lik hazne

      250 ml'lik hazne kapasitesi, önerilen 60 saniyelik temizlik için yeterli miktarda su alır. Kolayca yeniden doldurmak için tek yapmanız gereken, hazneyi çevirerek çıkarmak ya da kolay dolum için yan doldurma kapağını kullanmaktır.

      Zahmetsiz teknik

      Daha etkili diş arası temizliği için sadece doğrultun, düğmesine basın ve temizleyin. Ucu dişlerin arasına ve diş eti çizgisi boyunca doğrultun ve işini yapmasına izin verin!

      Noktasal temizlik için standart uç

      Standart tek akışlı uç, ihtiyaç duyduğunuzda noktasal temizlik sağlamak ve yemek artıklarını temizlemek için basıncı artırır.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Gerilim
        Voltaj ayarlı şarj cihazı

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyaz

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Başlık aparatı
        Kolayca takılıp çıkarılır

      • Performans

        Temizleme
        Tüm ağzı 60-90 saniyede temizler

      • Dahil olan ürünler

        Kablosuz Elektrikli Diş Arası Temizleyici
        1
        F1 Standart başlık
        1
        F3 Quad Stream başlığı
        1
        Seyahat çantası
        1
        USB şarj kablosu
        1
        USB duvar adaptörü
        1

      • Modlar

        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için
        Derin Temizlik+
        Canlı ve tertemiz bir gülümseme için
        Yoğunluklar
        3

      • Sağlık açısından faydalı

        Plak temizliği
        Uygulanan alanlarda plağı %99'a varan oranlarda yok eder*

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Sonicare Kablosuz Elektrikli Diş Arası Temizleyici 3000
      • Standart başlık
      • Quadstream başlık
      • USB kablosu
      • Seyahat kesesi
      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      • İn-vitro çalışma kapsamında. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir.

