Kutudaki diğer öğeler
- Sonicare Kablosuz Elektrikli Diş Arası Temizleyici 3000
- Standart başlık
- Quadstream başlık
- USB kablosu
- Seyahat kesesi
HX3806/31
QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor
Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece diş arası temizleyici ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Diş Arası Temizleyicisi
toplam
recurring payment
X şekilli benzersiz Quad Stream başlığı, su akışını 4 ayrı su püskürmesine dönüştürerek dişlerin arasında ve diş eti çizgisi boyunca daha fazla alana ulaşır. İplerle uğraşmadan daha hızlı ve daha derinlemesine bir temizlik elde edin.
Derin Temizlik modunda hassas su darbeleri sürekli olarak uygulanır ve sizi her bir diş için yönlendirir. Böylelikle her seferinde hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Gülümsemenize uygun temizliği seçin. Temizlik modu, etkili günlük temizlik için sürekli akış sağlar. Derin Temizlik modu daha derinlemesine bir temizlik için su darbeleri kullanır. Ayarlanabilir yoğunluk seviyesi rahatlığınıza göre uyarlanabilir.
Cihazı her yönde kullanabilmek için 360 derece dönen başlık ile ulaşılması zor bölgelere erişin. Uygulamanın başından sonuna kadar sadece 60 saniye içerisinde derinlemesine 360° temizlik elde edin.
USB-C kablosuyla kullanışlı şarjı, çoğu cep telefonu veya tablet ile aynı bağlantıyı kullanır. Tek şarjla 14 güne kadar temizlik elde edin.
250 ml'lik hazne kapasitesi, önerilen 60 saniyelik temizlik için yeterli miktarda su alır. Kolayca yeniden doldurmak için tek yapmanız gereken, hazneyi çevirerek çıkarmak ya da kolay dolum için yan doldurma kapağını kullanmaktır.
Daha etkili diş arası temizliği için sadece doğrultun, düğmesine basın ve temizleyin. Ucu dişlerin arasına ve diş eti çizgisi boyunca doğrultun ve işini yapmasına izin verin!
Standart tek akışlı uç, ihtiyaç duyduğunuzda noktasal temizlik sağlamak ve yemek artıklarını temizlemek için basıncı artırır.
Güç
Tasarım ve kaplama
Servis
Kullanım kolaylığı
Performans
Modlar
Sağlık açısından faydalı
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.