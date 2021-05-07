      Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrikli diş fırçası

      HX3673/14

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.

      Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrikli diş fırçası

      Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.

      3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

      • Sonik titreşim teknolojisi
      • Basınç sensörü
      • QuadPacer ve SmarTimer
      • İnce, ergonomik tasarım
      Benzersiz teknolojimizle güçlü fakat nazik bir temizlik çözümüne sahip olun

      Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

      Normal bir diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi yok eder*

      Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.

      Dahili basınç sensörü dişlerinizi ve diş etinizi korur

      Dahili basınç sensörü, uyguladığınız basıncı otomatik olarak algılar, sizi uyarır ve diş etinizin korunmasına yardımcı olmak üzere diş fırçasının titreşimini azaltır. Diş fırçası, basıncı azaltmanızı hatırlatmak için bir vuruş sesi çıkarır. 10 kişiden 7'si bu özelliğin dişlerini daha iyi fırçalamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

      SmarTimer ve QuadPacer ile diş fırçalama yönteminizi iyileştirin

      2 dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, eksiksiz bir temizlik sağlamak üzere ağzınızın içerisindeki tüm bölgeleri önerilen süre boyunca fırçalamanız için size yardımcı olur.

      Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Tüm fırça başlıkları zaman içinde yıprandığından mükemmel ağız temizliği elde etmek için sizin de kendi fırça başlığınıza dikkat etmeniz gerekir. BrushSync teknolojimiz, fırça başlığınızı ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Fırçanızın sapındaki BrushSync hatırlatıcı ve kısa sinyal sesi, başlığı değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir.

      Geçişi kolaylaştırmak için Kolay Başlangıç

      Bu yüzden Kolay Başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

      14 günlük uzun pil ömrü

      14 güne kadar dayanan pil ömrü sayesinde uzun süreler boyunca diş fırçanızı şarj etmeden kullanabilirsiniz.

      Seyahati kolaylaştırır

      Kaliteli seyahat kabımız, diş fırçanızı hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompakt USB şarj tabanı ise hareket halindeyken şarj etmeye imkan tanır. Tek bir tam şarj ile iki haftalık düzenli kullanım mümkündür ancak daha uzun seyahatlerde en uygun çözüm şarj cihazıdır.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Gerilim
        DC5V

      • Teknik özellikler

        Çalışma süresi (doludan boşa)
        14 gün*****
        Pil
        Şarj edilebilir
        Pil tipi
        Lityum İYON
        Enerji Tüketimi
        Ekransız bekleme <0,5 W

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Siyah

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Fırça başlığı sistemi
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Şarj göstergesi
        Pil durumunu gösteren ışık
        BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
        • Değiştirme hatırlatıcısı
        • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
        • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin
        • Hatırlatıcı simgesi yanar
        • Daima en iyi sonuçları sağlamak için

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 3100 Serisi
        Fırça başlığı
        1 C1 standart ProResults
        Seyahat kabı
        1
        Şarj cihazı
        1 USB şarj cihazı (Duvar adaptörü dahil değildir)

      • Temizleme performansı

        Performans
        3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
        Hız
        Dakikada 31.000'e kadar fırça hareketi
        Zamanlayıcı
        Quadpacer ve SmarTimer
        Basınç geri bildirimi
        Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

      • Modlar

        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için

      • Akıllı sensör teknolojisi

        Basınç sensörü
        Dişler çok sert fırçalandığında uyarır
        BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
        • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
        • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Sonicare fırça gövdesi 3100 Serisi
      • ProResults Fırça Başlığı (C1)
      • USB Şarj cihazı
      • Seyahat çantası
      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • daha sağlıklı diş ve diş etleri için normal diş fırçasına kıyasla
      • Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir
      • * Veri dosyası
      • **** Standart modda, günde iki kez iki dakikalık fırçalama süresine göre

