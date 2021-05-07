Kutudaki diğer öğeler
- Sonicare fırça gövdesi 3100 Serisi
- ProResults Fırça Başlığı (C1)
- USB Şarj cihazı
- Seyahat çantası
HX3673/14
Manuel diş fırçalarına elveda; Sonic teknolojisine merhaba deyin.
Sonic teknolojisi ve fırçalarımızın hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla* plağı nazikçe yok eder.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sonic elektrikli diş fırçası
Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabilirsiniz.** Dakikada 31.000 fırça darbesi dişlerinizi nazikçe temizler ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Gelişmiş sonic teknolojisine sahip Sonicare elektrikli diş fırçasının, normal diş fırçasına kıyasla plağı 3 kata kadar daha iyi* çıkardığı klinik olarak kanıtlanmıştır. Dişlerinizin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plağı ortadan kaldırırken diş etlerinizi korur.
Dahili basınç sensörü, uyguladığınız basıncı otomatik olarak algılar, sizi uyarır ve diş etinizin korunmasına yardımcı olmak üzere diş fırçasının titreşimini azaltır. Diş fırçası, basıncı azaltmanızı hatırlatmak için bir vuruş sesi çıkarır. 10 kişiden 7'si bu özelliğin dişlerini daha iyi fırçalamalarına yardımcı olduğunu söyledi.
2 dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, eksiksiz bir temizlik sağlamak üzere ağzınızın içerisindeki tüm bölgeleri önerilen süre boyunca fırçalamanız için size yardımcı olur.
Tüm fırça başlıkları zaman içinde yıprandığından mükemmel ağız temizliği elde etmek için sizin de kendi fırça başlığınıza dikkat etmeniz gerekir. BrushSync teknolojimiz, fırça başlığınızı ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Fırçanızın sapındaki BrushSync hatırlatıcı ve kısa sinyal sesi, başlığı değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir.
Bu yüzden Kolay Başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.
14 güne kadar dayanan pil ömrü sayesinde uzun süreler boyunca diş fırçanızı şarj etmeden kullanabilirsiniz.
Kaliteli seyahat kabımız, diş fırçanızı hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompakt USB şarj tabanı ise hareket halindeyken şarj etmeye imkan tanır. Tek bir tam şarj ile iki haftalık düzenli kullanım mümkündür ancak daha uzun seyahatlerde en uygun çözüm şarj cihazıdır.
