Sonicare for Kids ile sağlıklı fırçalama alışkanlıkları oluşturmaya yardımcı olun. Büyümekte olan diş ve diş etleri için güvenli ve naziktir ve çürükleri önlemeye yardımcı olur. Evcil Hayvan Tasarlama modelimiz, çocukların kendi stillerini yaratmaları için eğlenceli çıkartmalarla birlikte gelir.
Çocukların çürükleri önlemesine yardımcı olur
Yaşam boyu sağlıklı alışkanlıklar edinmenin eğlenceli yolu
Sonicare teknolojisi
Özelleştirilebilir etiketler
Ücretsiz Sonicare for Kids uygulaması
Sonicare teknolojisi çürükleri önlemeye yardımcı olur
Hassas titreşim hareketi, dişlerin arasında ve diş eti çizgisi boyunca derinlere ulaşır. Böylece çocuklar diş fırçalamayı öğrenirken mümkün olan en iyi temizliği elde ederler.
Fırça başlıkları çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır
Fırça başlıkları özellikle çocukların diş fırçalamayı öğrenirken eksiksiz temizlik sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir adet kompakt fırça başlığı dahildir. Standart boyutlu başlıklar ayrı olarak satılır.
Eğlenceli, yeniden kullanılabilir çıkartmalarla kendi kişisel tasarımınızı oluşturun
Özel Evcil Hayvan Tasarlama modelimiz, çocukların diş fırçalarını istedikleri zaman yeni hayvan karakterlerine dönüştürebilmeleri için yeniden kullanılabilir çıkartmalar içerir. Diş fırçalamayı çocukların gününün eğlenceli bir parçası haline getirelim!
SmarTimer ve KidPacer, çocukların dişlerini 2 dakika boyunca fırçalamasını sağlar
Çocukları sağlıklı alışkanlıklar edinmeye yönlendirin. SmarTimer, dişlerini 2 dakika boyunca fırçalamaya devam etmelerini sağlar ve KidPacer her 30 saniyede bir ağzın yeni bir bölgesine geçtiklerinden emin olur.
Hassas temizlik için 2 yoğunluk ayarı
Gelişen dişler ekstra koruma gerektirir. Rahat temizlik için kauçuk fırça başlığı ile hassas ve ekstra hassas ayarları arasından seçim yapın.
