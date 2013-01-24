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Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
Philips elektrikli tıraş makinesi yakın tıraş için yüz şeklinize uyum sağlar. Mükemmel tıraşa yardımcı olan yakalayıp kaldırma özellikli halkalar bulunur. Yeni tıraş kremi cildinizi tahrişe karşı korur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
Philips elektrikli tıraş makinesi yakın tıraş için yüz şeklinize uyum sağlar. Mükemmel tıraşa yardımcı olan yakalayıp kaldırma özellikli halkalar bulunur. Yeni tıraş kremi cildinizi tahrişe karşı korur. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
Philips elektrikli tıraş makinesi yakın tıraş için yüz şeklinize uyum sağlar. Mükemmel tıraşa yardımcı olan yakalayıp kaldırma özellikli halkalar bulunur. Yeni tıraş kremi cildinizi tahrişe karşı korur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
Philips elektrikli tıraş makinesi yakın tıraş için yüz şeklinize uyum sağlar. Mükemmel tıraşa yardımcı olan yakalayıp kaldırma özellikli halkalar bulunur. Yeni tıraş kremi cildinizi tahrişe karşı korur. Tüm faydaları görün
NIVEA FOR MEN tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıkları yoluyla doğrudan cildinize dağıtılarak tıraş sırasında cildinizi nemlendirir. Tıraş kreminde, cildinizi tahrişe karşı koruyan Natural Microtec bulunmaktadır
Erişilmesi zor alanlarda bile yakın tıraş için, yüz şeklinize uyum sağlar
Tıraş başlıklarında, mükemmel tıraşa yardımcı olan, germe ve kaldırma özellikli benzersiz halkalar bulunmaktadır
Duştayken de tıraş olabilirsiniz. Sıcak su gözeneklerinizi açarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
Tek yapmanız gereken NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Gelişmiş Cilt Koruma Sistemine boşaltmak
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar
Güç
Servis
HS800/04
HQ1027/01