2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HS8060/24
yedek ve şarj standı ile
NIVEA FOR MEN nemlendirici tıraş kremi doğrudan cildinize sürülür
NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Philips NIVEA FOR MEN tıraş makinesine boşaltın.
Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.
4.2
5 üzerinden
15
İncelemeler
Yok yok
17/01/2021
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Pratik
Su geçirmemesi güzel. Sarf malzemeleri ve yedek bıçakları zor bulunuyor ve pahalı.
Avantajlar
Pratik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Necip
24/03/2014
Türkiye
Mükemmel
Şarj yuvasına oturması problemi dışında hiç bir sorunu yok bir de bıçakların fiyatı aşırı yüksek performans süper fiyat biraz daha makul tutulursa üzerine cihaz yok
Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
clubnokia22
09/12/2013
Türkiye
bu ürün gerçekten mükemmel.
ürünü kullandım çok memnunum herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır