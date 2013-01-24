Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

NIVEA FOR MEN tıraş kremi, nemlendirici ve yatıştırıcı bir tıraş için doğrudan cildinize dağıtılır. Formülü, cildinizi daha sağlıklı kılmak ve sağlıklı görünüşünü desteklemek için vitaminler ve papatyayla zenginleştirilmiştir Tüm faydaları görün