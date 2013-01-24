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Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, nemlendirici ve yatıştırıcı bir tıraş için doğrudan cildinize dağıtılır. Formülü, cildinizi daha sağlıklı kılmak ve sağlıklı görünüşünü desteklemek için vitaminler ve papatyayla zenginleştirilmiştir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, nemlendirici ve yatıştırıcı bir tıraş için doğrudan cildinize dağıtılır. Formülü, cildinizi daha sağlıklı kılmak ve sağlıklı görünüşünü desteklemek için vitaminler ve papatyayla zenginleştirilmiştir Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, nemlendirici ve yatıştırıcı bir tıraş için doğrudan cildinize dağıtılır. Formülü, cildinizi daha sağlıklı kılmak ve sağlıklı görünüşünü desteklemek için vitaminler ve papatyayla zenginleştirilmiştir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, nemlendirici ve yatıştırıcı bir tıraş için doğrudan cildinize dağıtılır. Formülü, cildinizi daha sağlıklı kılmak ve sağlıklı görünüşünü desteklemek için vitaminler ve papatyayla zenginleştirilmiştir Tüm faydaları görün
NIVEA FOR MEN tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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NIVEA FOR MEN nemlendirici tıraş kremi doğrudan cildinize sürülür
NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Philips NIVEA FOR MEN tıraş makinesine boşaltın.
Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.
Tıraş başlıkları, makinenin yüzünüzde rahatça hareket etmesine yardımcı olan benzersiz kayma halkalarına sahiptir.
Tıraş makinesini otomatik olarak NIVEA FOR MEN kremle doldurur ve makineyi her zaman tamamen şarj edilmiş tutar.
Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar
Güç
HS800/04
CRP136/01