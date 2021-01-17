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  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
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  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

Üretimden kaldırıldı

NIVEANIVEA FOR MEN tıraş makinesi

HS8060/24

4.2
| (15) İncelemeler
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, nemlendirici ve yatıştırıcı bir tıraş için doğrudan cildinize dağıtılır. Formülü, cildinizi daha sağlıklı kılmak ve sağlıklı görünüşünü desteklemek için vitaminler ve papatyayla zenginleştirilmiştir
Tüm avantajları görüntüleyin

Tıraş Kremi Dağıtım Sistemi

Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

  • yedek ve şarj standı ile

NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi

NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi

NIVEA FOR MEN nemlendirici tıraş kremi doğrudan cildinize sürülür

Dahili kartuş doldurma sistemi

Dahili kartuş doldurma sistemi

NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Philips NIVEA FOR MEN tıraş makinesine boşaltın.

Esnek Takip sistemi

Esnek Takip sistemi

Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

15

İncelemeler

2

17/01/2021

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Pratik

Su geçirmemesi güzel. Sarf malzemeleri ve yedek bıçakları zor bulunuyor ve pahalı.

Avantajlar

Pratik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

24/03/2014

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Şarj yuvasına oturması problemi dışında hiç bir sorunu yok bir de bıçakların fiyatı aşırı yüksek performans süper fiyat biraz daha makul tutulursa üzerine cihaz yok

Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

bu ürün gerçekten mükemmel.

ürünü kullandım çok memnunum herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları