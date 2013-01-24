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    NIVEA

    NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

    HS8040/17
    NIVEA
    Genel Derecelendirme / 5
    NIVEA
    • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
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      NIVEA NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      HS8040/17
      Genel Derecelendirme / 5

      Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

      NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıklarından doğrudan cilde uygulanarak tıraş sırasında cildi nemlendirir. Bu tıraş kremi, cildinizi tahrişe karşı koruyan papatya özü ve vitaminler içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      NIVEA NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

      NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıklarından doğrudan cilde uygulanarak tıraş sırasında cildi nemlendirir. Bu tıraş kremi, cildinizi tahrişe karşı koruyan papatya özü ve vitaminler içerir. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

      NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıklarından doğrudan cilde uygulanarak tıraş sırasında cildi nemlendirir. Bu tıraş kremi, cildinizi tahrişe karşı koruyan papatya özü ve vitaminler içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      NIVEA NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

      Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

      NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıklarından doğrudan cilde uygulanarak tıraş sırasında cildi nemlendirir. Bu tıraş kremi, cildinizi tahrişe karşı koruyan papatya özü ve vitaminler içerir. Tüm faydaları görün

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        NIVEA FOR MEN tıraş makinesi

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        Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

        Tıraş Kremi Dağıtım Sistemi

        • hassas düzeltici
        NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi

        NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi

        NIVEA FOR MEN nemlendirici tıraş kremi doğrudan cildinize sürülür

        Dahili kartuş doldurma sistemi

        Dahili kartuş doldurma sistemi

        NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Philips NIVEA FOR MEN tıraş makinesine boşaltın.

        Esnek Takip sistemi

        Esnek Takip sistemi

        Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.

        Kayma halkaları

        Kayma halkaları

        Tıraş başlıkları, makinenin yüzünüzde rahatça hareket etmesine yardımcı olan benzersiz kayma halkalarına sahiptir.

        Islak kullanım

        Islak kullanım

        Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          Esnek Takip sistemi
          Cilt Rahatlığı
          • NIVEA FOR MEN krem hazne sistemi
          • Kayma halkaları
          Şekillendirme
          Cildinizle dost hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Seyahat kilidi
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Hızlı şarj
          • Kablosuz
          Şarj
          4 saat
          Islak ve Kuru
          Duşta kullanım
          Tıraş süresi
          13 gün
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Tasarım

          Kaplama
          Kaplama

        • Aksesuarlar

          Kremler ve Losyonlar
          28 ml tıraş kremi başlangıç kutusu
          Stand
          Şarj standı
          Çanta
          Yumuşak çanta
          Bakım
          Koruyucu kapak
          Koruyucu kapak

        • Güç

          Çalışma süresi
          40  dk

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