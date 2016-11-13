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  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
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Üretimden kaldırıldı

PowerTouchtıraş başlıkları

HQ9/50

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • TripleTrack başlıklar

  • PowerTouch (PT9xx) ile uyumludur

  • AquaTouch (AT9xx) ile uyumludur

  • HQ81xx, HQ82xx ile uyumludur

PowerTouch tıraş makineleri için yedek başlıklar

PowerTouch tıraş makineleri için yedek başlıklar

HQ9 yedek başlıkları, PowerTouch (PT9xx) ve AquaTouch (AT9xx) tıraş makineleri ile uyumludur.

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

13/11/2016

Türkiye

Türkiye

Hq 8140 xl speed kullanıcısi

2 yılda değiştirin diyor ama cihazı ne zaman aldığımı bile unuttum. Sanırım 10 yılı geçti. Hemen hergün tras oluyorum. İlk defa bıçak degistiriyorum. Umarım orijinali kadar dayanıklı olurlar.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PowerTouch HQ9/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PowerTouch HQ9/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

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