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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
tıraş başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
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HQ9 yedek başlıkları, PowerTouch (PT9xx) ve AquaTouch (AT9xx) tıraş makineleri ile uyumludur.
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarıyla karşılaştırıldığında.
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Tıraş başlıkları