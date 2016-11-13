2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TripleTrack başlıklar
PowerTouch (PT9xx) ile uyumludur
AquaTouch (AT9xx) ile uyumludur
HQ81xx, HQ82xx ile uyumludur
HQ9 yedek başlıkları, PowerTouch (PT9xx) ve AquaTouch (AT9xx) tıraş makineleri ile uyumludur.
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Runo72
13/11/2016
Türkiye
Hq 8140 xl speed kullanıcısi
2 yılda değiştirin diyor ama cihazı ne zaman aldığımı bile unuttum. Sanırım 10 yılı geçti. Hemen hergün tras oluyorum. İlk defa bıçak degistiriyorum. Umarım orijinali kadar dayanıklı olurlar.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PowerTouch HQ9/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PowerTouch HQ9/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır