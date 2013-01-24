Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün
tıraş başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre
Tıraş başlıkları