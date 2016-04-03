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  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
  • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Üretimden kaldırıldı

tıraş başlıkları

HQ8/50

4.5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş makinesi başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın.
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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • DualPrecision

  • 3 başlık

  • HQ8, SH50 ile değiştirilmiştir

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Rahat tıraş başlıkları

Rahat tıraş başlıkları

Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

03/04/2016

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Mükemmel diyebilirim. Herkese tavsiye ederim. Ilk önce tereddüt içerisinde aldim ama gayet memnunum. Islak ve kuru kullanımı çok iyi.Teşekkürler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HQ8/50 shaving heads için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HQ8/50 shaving heads için yapılmıştır

10/05/2012

Türkiye

Türkiye

tahriş

Kişisel kullanım amaçlı ürünlerdeki üstünlüğünüz tatışılmaz, daha az tahrişle daha iyi işler yapılabilir cilt tiplerine uygun losyonlar ve after shaveler yapılabilir...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HQ8/11 tıraş başlıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HQ8/11 tıraş başlıkları için yapılmıştır

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