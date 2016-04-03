2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DualPrecision
2 başlık
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Papel28
03/04/2016
Türkiye
Mükemmel
Mükemmel diyebilirim. Herkese tavsiye ederim. Ilk önce tereddüt içerisinde aldim ama gayet memnunum. Islak ve kuru kullanımı çok iyi.Teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HQ8/50 shaving heads için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HQ8/50 shaving heads için yapılmıştır
VehbiCüneyt35
10/05/2012
Türkiye
tahriş
Kişisel kullanım amaçlı ürünlerdeki üstünlüğünüz tatışılmaz, daha az tahrişle daha iyi işler yapılabilir cilt tiplerine uygun losyonlar ve after shaveler yapılabilir...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HQ8/11 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HQ8/11 tıraş başlıkları için yapılmıştır