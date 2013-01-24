Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün