Kutudaki diğer öğeler
- Temizleme fırçası
- Jet Clean sistemi
- Güç kablosu
- Koruyucu kılıf
- Yumuşak seyahat çantası
- Kullanım kılavuzu
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Bu Philips elektrikli tıraş makinesinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Bu Philips elektrikli tıraş makinesinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. Tüm faydaları görün
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Bu Philips elektrikli tıraş makinesinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Bu Philips elektrikli tıraş makinesinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. Tüm faydaları görün
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.
Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
Bıçakları otomatik olarak temizlemek ve yağlamak için Jet Clean sistemini kullanın. Bu sistem her kullanım sonrası pili de şarj eder.
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar
Güç
Servis
Ek aksesuarlar mı arıyorsunuz? Parçaları & Aksesuarları göster
HQ9/50
CRP136/01