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  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Elektrikli tıraş makinesi

HQ8270/21

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Bu Philips elektrikli tıraş makinesinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

  • Jet Clean sistemli

SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum: hızlı ve etkili tıraş için

SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum: hızlı ve etkili tıraş için

Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.

Antibakteriyel iç kaplamalı FastRinse

Antibakteriyel iç kaplamalı FastRinse

Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

02/04/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün mükemmel

Ürün sorunsuz mükemmel çalışıyor sakal tıraşı parası kuaför haracamaya son almak isteyen kişilere şiddetle tavsiye ediyorum kaliteli.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

Muhteşem Bir ürün

Şarjı çok uzun süre gidiyor. Tasarım harika. Kullanımı ve temizlemesi çok kolay. Herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver için yapılmıştır

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