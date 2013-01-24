Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

Bu Philips elektrikli tıraş makinesinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. Tüm faydaları görün