2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Jet Clean sistemli
Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.
Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Cydia
02/04/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün mükemmel
Ürün sorunsuz mükemmel çalışıyor sakal tıraşı parası kuaför haracamaya son almak isteyen kişilere şiddetle tavsiye ediyorum kaliteli.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Erk10
09/05/2012
Türkiye
Muhteşem Bir ürün
Şarjı çok uzun süre gidiyor. Tasarım harika. Kullanımı ve temizlemesi çok kolay. Herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver için yapılmıştır