2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.
Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ersevindik
08/05/2012
Türkiye
memmnuniyet bu olmalı
yıllardır tıraş bıçağı ile tıraş olur savaştan çıkmış gibi her tarafım kan içinde kalırdı. Üniversitede yurtta herkesin maskarası olmuştum. Tıraş denince akla ben gelirdim. sonra sonra möakinenizle tanıştım. ve yıllardır kullanıyorum. Neşenin kepek sorunu gibi benimde kabus olan tıraş sorunum giderilmiş oldu. teşekkürler philips...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır