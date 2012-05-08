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  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
  • Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Elektrikli tıraş makinesi

HQ8200/17

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.
Philips'in bu elektrikli tıraş makinesi modelinin Speed-XL üçlü tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı. Pürüzsüz. Etkili.

SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum: hızlı ve etkili tıraş için

SmartTouch Yüz kıvrımlarına uyum: hızlı ve etkili tıraş için

Hızlı ve etkili tıraş için 3 tıraş başlığını sürekli olarak cildinize yakın tutar.

Antibakteriyel iç kaplamalı FastRinse

Antibakteriyel iç kaplamalı FastRinse

Tıraş ünitesindeki antibakteriyel iç kaplama, tıraş makinesinin saniyeler içinde yıkanmasını sağlar

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

memmnuniyet bu olmalı

yıllardır tıraş bıçağı ile tıraş olur savaştan çıkmış gibi her tarafım kan içinde kalırdı. Üniversitede yurtta herkesin maskarası olmuştum. Tıraş denince akla ben gelirdim. sonra sonra möakinenizle tanıştım. ve yıllardır kullanıyorum. Neşenin kepek sorunu gibi benimde kabus olan tıraş sorunum giderilmiş oldu. teşekkürler philips...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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