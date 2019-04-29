Temizlemesi ürünün bıçakları kolay çıkıp takılabiliniyor hem şarjlı hemde elektrikli olmadı oldukça iyi çünkü elektrik olmadığı zamanda sarj işlemi devreye girmesi oldukça iyi ben bu üründen daha önce ürünün sunumunu yaparak satışını gerçekleştirdim traş bıçakları yerine bence çok avantajı var ve zamandanda oldukça tasarruf sağlanabiliniyor ayrıca tüm sakal kıllarını içine almasu ve bıçakların kendini temizlemesi çok daha iyi seyahat esnasında yanınıza alıp götirülebilnir normal traş takımı alındığında çok daha fazla malzeme alınması gerekiyor ele uygun ve ergonomik tasarımı çook ii ii çalışmalar