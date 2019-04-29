2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Rahat ve pürüzsüz
Bu tamamen yıkanabilir tıraş makinesi, her kullanımdan sonra tıraş makinenizi musluğun altında yıkamanıza olanak verir. Her gün rahat ve yakın bir tıraştan emin olabilirsiniz.
Hassas kesme sistemi
Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mehmet3434
29/04/2019
Türkiye
Ürün gayet oldukça başarılı yüz hatlarına uygun bıçaklar içe doğru gidiyor direk sakalları alıyor
Temizlemesi ürünün bıçakları kolay çıkıp takılabiliniyor hem şarjlı hemde elektrikli olmadı oldukça iyi çünkü elektrik olmadığı zamanda sarj işlemi devreye girmesi oldukça iyi ben bu üründen daha önce ürünün sunumunu yaparak satışını gerçekleştirdim traş bıçakları yerine bence çok avantajı var ve zamandanda oldukça tasarruf sağlanabiliniyor ayrıca tüm sakal kıllarını içine almasu ve bıçakların kendini temizlemesi çok daha iyi seyahat esnasında yanınıza alıp götirülebilnir normal traş takımı alındığında çok daha fazla malzeme alınması gerekiyor ele uygun ve ergonomik tasarımı çook ii ii çalışmalar
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır
rakipsiz
16/09/2012
Türkiye
İdare eder
Çene altını iyi alamıkyor tahriş ediyor ama genelde idare eder
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır
Cania
05/12/2013
Türkiye
tavsiye edilebilir.
Su ile temizlenebilmesi güzel bir özellik. yanak kısımlarında problem yok fakat çene altını kesebilmek için baya uğraşıyorsunuz. hatta çoğunlukla artı olarak jilet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. tasarımı ergonomik yapısı güzel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır