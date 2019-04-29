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Üretimden kaldırıldı

Philips Norelco 7000 seriesElektrikli tıraş makinesi

HQ7320

4

| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Rahat ve pürüzsüz

Bu tamamen yıkanabilir tıraş makinesi, her kullanımdan sonra tıraş makinenizi musluğun altında yıkamanıza olanak verir. Her gün rahat ve yakın bir tıraştan emin olabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

En kısa kılları dahi tıraş eder

Rahat ve pürüzsüz

  • Hassas kesme sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar

Rahat tıraş başlıkları

Rahat tıraş başlıkları

Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

29/04/2019

Türkiye

Türkiye

Ürün gayet oldukça başarılı yüz hatlarına uygun bıçaklar içe doğru gidiyor direk sakalları alıyor

Temizlemesi ürünün bıçakları kolay çıkıp takılabiliniyor hem şarjlı hemde elektrikli olmadı oldukça iyi çünkü elektrik olmadığı zamanda sarj işlemi devreye girmesi oldukça iyi ben bu üründen daha önce ürünün sunumunu yaparak satışını gerçekleştirdim traş bıçakları yerine bence çok avantajı var ve zamandanda oldukça tasarruf sağlanabiliniyor ayrıca tüm sakal kıllarını içine almasu ve bıçakların kendini temizlemesi çok daha iyi seyahat esnasında yanınıza alıp götirülebilnir normal traş takımı alındığında çok daha fazla malzeme alınması gerekiyor ele uygun ve ergonomik tasarımı çook ii ii çalışmalar

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır

16/09/2012

Türkiye

Türkiye

İdare eder

Çene altını iyi alamıkyor tahriş ediyor ama genelde idare eder

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

tavsiye edilebilir.

Su ile temizlenebilmesi güzel bir özellik. yanak kısımlarında problem yok fakat çene altını kesebilmek için baya uğraşıyorsunuz. hatta çoğunlukla artı olarak jilet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. tasarımı ergonomik yapısı güzel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7000 Series HQ7320 Electric shaver için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları