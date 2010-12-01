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    Satinelle

    Epilatör

    HP6608/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
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      Satinelle Epilatör

      HP6608/01
      Genel Derecelendirme / 5

      İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

      En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

      En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

      En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

      En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Toplam:

        İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

        Mükemmel sonuçlar için en kısa tüyleri bile yakalar

        • Optimum çalışma
        Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı

        Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı

        Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için optimum açıda kalmasını sağlar

        Yakın ve daha hassas epilasyon için bu aparatı kullanın

        Yakın ve daha hassas epilasyon için bu aparatı kullanın

        Ekstra yakın epilasyon için en kısa tüyleri bile kaldırır ve aynı zamanda daha nazik tüy alma için cildinizi rahatlatır

        Hassas ciltler için hassas başlık

        Hassas ciltler için hassas başlık

        Daha fazla cilt hassasiyeti için özel olarak uyarlanmıştır ve hassas bölgelerde daha nazik epilasyona olanak verir.

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

        İhtiyacınıza uygun hızı seçin

        İhtiyacınıza uygun hızı seçin

        Ekstra hassas epilasyon için hız 1 ve ekstra etkili epilasyon için hız 2

        Bu epilasyon sistemi 0,5 mm kadar kısa tüyleri alır

        Bu epilasyon sistemi 0,5 mm kadar kısa tüyleri alır

        Ayrıca hipoalerjenik diskler optimum hijyeni sağlar.

        Daha fazla hijyen için tamamı yıkanabilir epilasyon başlığı

        Daha fazla hijyen için tamamı yıkanabilir epilasyon başlığı

        Daha fazla hijyen için başlık çıkarılıp musluk suyu altında temizlenebilir

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Saklama kesesi
          Evet
          Temizleme fırçası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240 V

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          7,5 W
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733

        • Ses düzeyi

          Ses düzeyi
          72 dBa

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