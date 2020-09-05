2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir.
Optimum çalışma
Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için optimum açıda kalmasını sağlar
Ekstra yakın epilasyon için en kısa tüyleri bile kaldırır ve aynı zamanda daha nazik tüy alma için cildinizi rahatlatır
Daha fazla cilt hassasiyeti için özel olarak uyarlanmıştır ve hassas bölgelerde daha nazik epilasyona olanak verir.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gizemli09
05/09/2020
Türkiye
Ürün güzel
Ürünü sevdim ama kısa tügleri almıyor sonra bir daha cımbızla arkasindan kalanlari toplamak zorunda kaliyorum
Avantajlar
Az Acıtıyor ve temizlemesi kolay
Dezavantajlar
Kısa tüglerde performansı düsük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6608/01 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-09-05
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6608/01 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-09-05