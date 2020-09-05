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  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

SatinelleEpilatör

HP6608/01

3

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel sonuçlar için en kısa tüyleri bile yakalar

İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

  • Optimum çalışma

Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı

Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı

Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için optimum açıda kalmasını sağlar

Yakın ve daha hassas epilasyon için bu aparatı kullanın

Yakın ve daha hassas epilasyon için bu aparatı kullanın

Ekstra yakın epilasyon için en kısa tüyleri bile kaldırır ve aynı zamanda daha nazik tüy alma için cildinizi rahatlatır

Hassas ciltler için hassas başlık

Hassas ciltler için hassas başlık

Daha fazla cilt hassasiyeti için özel olarak uyarlanmıştır ve hassas bölgelerde daha nazik epilasyona olanak verir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

05/09/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün güzel

Ürünü sevdim ama kısa tügleri almıyor sonra bir daha cımbızla arkasindan kalanlari toplamak zorunda kaliyorum

Avantajlar

Az Acıtıyor ve temizlemesi kolay

Dezavantajlar

Kısa tüglerde performansı düsük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6608/01 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-09-05

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6608/01 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-09-05

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