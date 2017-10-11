Diğer markaların benzer ürünlerine ve aynı markanın diğer ürünlerine göre çok büyük bir farklılığı yok. Hassas bölgelerde sadece traş başlığının kullanılıp, depilatör başlığı seçeneğinin olmaması çok kısıtlayıcı. Katalogda açıklayıcı bilgiler yetersiz. İyi bir ürün olmasına karşın bu özellikler için fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorum.