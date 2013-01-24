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Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir
Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı ince, batık tüyleri alır ve cildi rahatlatır
40 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj.
Islak ve kuru kullanım için.
Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini çizginize ve koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Düzeltme tarağıyla birlikte verilir.
Özellikler
Aksesuarlar
Konforlu epilasyon
Kolay kullanım
Teknik spesifikasyonlar