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    SatinPerfect

    Epilatör

    HP6577/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
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      SatinPerfect Epilatör

      HP6577/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

      SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 409,99 TL
      Benzer ürünler bul

      SatinPerfect Epilatör

      Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

      SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

      SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 409,99 TL
      Benzer ürünler bul

      SatinPerfect Epilatör

      Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

      SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir. Tüm faydaları görün

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        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Epilatör

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        Toplam:

        Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

        Skin Perfect sistemine sahip epilatör

        • Islak ve kuru
        • tıraş başlığı ile
        Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

        Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

        Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir

        Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

        Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

        Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

        Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

        Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı batık tüyleri alır

        Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı batık tüyleri alır

        Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı ince, batık tüyleri alır ve cildi rahatlatır

        Kablosuz

        Kablosuz

        40 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte hızlı şarj.

        Duşta ve duş dışında kullanabilmeniz için Islak ve Kuru kullanım

        Duşta ve duş dışında kullanabilmeniz için Islak ve Kuru kullanım

        Islak ve kuru kullanım için.

        Epilasyon başlığı vücut kıvrımlarına mükemmel uyarak pürüzsüz epilasyon sağlar

        Epilasyon başlığı vücut kıvrımlarına mükemmel uyarak pürüzsüz epilasyon sağlar

        Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini çizginize ve koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Düzeltme tarağıyla birlikte verilir.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          evet
          Çıkarılabilir tıraş başlığı
          evet
          Opti-light
          Evet
          Saklama çantası
          evet

        • Konforlu epilasyon

          Kablosuz
          Evet

        • Kolay kullanım

          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          32
          Disk sayısı
          17
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          1173
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1360
          Gerilim
          13 400 mA  volt

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