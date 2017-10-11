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  • Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
  • Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
  • Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
  • Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
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Üretimden kaldırıldı

SatinPerfectEpilatör

HP6577/00

3.2
| (5) İncelemeler
Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın
SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilatör, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Islak ve Kuru kullanım özelliği sayesinde duş alırken rahatça kullanabilirsiniz. Düzeltme taraklı epilasyon başlığıyla birlikte verilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Skin Perfect sistemine sahip epilatör

Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın

  • Islak ve kuru

  • tıraş başlığı ile

Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır

Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir

Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar

Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.2

5 üzerinden

5

İncelemeler

3
2

11/10/2017

Türkiye

Türkiye

Epilasyon aleti

Ürünü alalı 4 yıl oldu ve ben hep memnundum. Aldığım internet sitesi de hemen gondermislerdi. Etrafıma da tavsiye ettim. Vaad edilen ürün açıklamasının karşılığını buldum diyebilirim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır

22/07/2015

Türkiye

Türkiye

Gayet iyi

Kullanım kılavuzu haricinde gayet iyi kullanım kılavuzu yetersiz olduğundan tüm özellikleri tam manada kullanılmayabilir bu nedenle de var olan özellikleri yok gibi algılanabilir gayet iyi ve ilk kullanımda bile acısız bir deneyim yaşatıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır

18/07/2013

Türkiye

Türkiye

Depilatör

Diğer markaların benzer ürünlerine ve aynı markanın diğer ürünlerine göre çok büyük bir farklılığı yok. Hassas bölgelerde sadece traş başlığının kullanılıp, depilatör başlığı seçeneğinin olmaması çok kısıtlayıcı. Katalogda açıklayıcı bilgiler yetersiz. İyi bir ürün olmasına karşın bu özellikler için fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır

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