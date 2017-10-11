2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6577/00
Islak ve kuru
tıraş başlığı ile
Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir
Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.
Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.
3.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
Mathlover
11/10/2017
Türkiye
Epilasyon aleti
Ürünü alalı 4 yıl oldu ve ben hep memnundum. Aldığım internet sitesi de hemen gondermislerdi. Etrafıma da tavsiye ettim. Vaad edilen ürün açıklamasının karşılığını buldum diyebilirim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır
Yasmin0132
22/07/2015
Türkiye
Gayet iyi
Kullanım kılavuzu haricinde gayet iyi kullanım kılavuzu yetersiz olduğundan tüm özellikleri tam manada kullanılmayabilir bu nedenle de var olan özellikleri yok gibi algılanabilir gayet iyi ve ilk kullanımda bile acısız bir deneyim yaşatıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır
bepe
18/07/2013
Türkiye
Depilatör
Diğer markaların benzer ürünlerine ve aynı markanın diğer ürünlerine göre çok büyük bir farklılığı yok. Hassas bölgelerde sadece traş başlığının kullanılıp, depilatör başlığı seçeneğinin olmaması çok kısıtlayıcı. Katalogda açıklayıcı bilgiler yetersiz. İyi bir ürün olmasına karşın bu özellikler için fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6577/00 Epilator için yapılmıştır